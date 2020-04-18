Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 18 апреля 2020 года: Число заболевших снизилось до 139 человек

Федеральный Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса обновил данные по состоянию на утро пятницы. Зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 17 апреля 2020 года. Их количество увеличилось на 139, а общее число больных теперь составляет 1646 человек.

- За минувшие сутки в России выявлено еще 4 785 случаев заражения коронавирусом. Из них 139 в Санкт-Петербурге еще 34 случая в Ленинградской области, - сообщили в оперативном штабе по заболеванию, - зафиксировано 40 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 467 человек.

Были ли среди выздоровевших пациенты из Санкт-Петербурга, на данный момент не известно. данные от комитета здравоохранения ожидаются.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 36 793 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 313 летальных исходов, выздоровели 3057 человек.

Напомним, что сразу 137 медицинских работников сейчас лежат в Боткинской больнице. У некоторых только подозревают коронавирус, пока другие уже лечатся от COVID-19. Однако трое врачей находятся в тяжелом состоянии в реанимации.