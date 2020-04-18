2020-04-18T13:39:27+03:00
Общество

Пришли несколько человек: У Казанского собора прошло освящение пасхальных яиц и куличей

Несколько православных Санкт-Петербурга пришли к храму накануне дня святого Воскрешения
Лилия КОЗЛОВА
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У Казанского собора прошло освещение куличей и яиц на ПасхуУ Казанского собора прошло освещение куличей и яиц на ПасхуФото: Олег ЗОЛОТО
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Накануне светлого праздника Пасхи у главной православной мекки Санкт-Петербурга – Казанского собора – прошло освящение куличей и пасхальных яиц. Утром в субботу, 18 апреля 2020 года, несмотря на то, что верующих в городе не мало, собрались всего несколько человек.

- Освящение куличей, пасох, яиц и прочей пасхальной снеди будет совершаться в Казанском кафедральном соборе 18 апреля с 12 до 21 часов на прихрамовой территории, - сообщили ранее в храме.

Освящение проходило на территории собора за забором Фото: Олег ЗОЛОТО

Освящение проходило на территории собора за заборомФото: Олег ЗОЛОТО

Однако освящение прошло буквально за несколько минут. Рядом с собором были выставлены два стола, на которые прихожане выставили свои куличи. Так как к храму пришло не более 10 человек, им хватило одного стола, второй так и остался пустым. Несколько человек были в медицинских масках. Все стараются соблюдать социальную дистанцию. Во главе – протоиерей собора Константин Головатский, который прочел молитву и освятил пасхальную снедь. Все тихо и скромно.

Верующих собралось не более 10 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

Верующих собралось не более 10 человекФото: Олег ЗОЛОТО

Такая немноголюдная служба прошла впервые за долгие годы в Казанском соборе, двери которого закрыты для прихожан в связи с пандемией коронавируса. Глава города запретил верующим посещать храмы, чтобы не допустить распространение инфекции. Митрополия Северной столицы закрывать двери в церкви для верующих не хотела, однако, во избежание вспышек заражения, все же приняла решение.

Многие были в масках и старались держать дистанцию Фото: Олег ЗОЛОТО

Многие были в масках и старались держать дистанциюФото: Олег ЗОЛОТО

- В период с 14 по 19 апреля во всех приходских и монастырских храмах епархии надлежит совершать богослужения без участия прихожан. Конечно, просмотр богослужений на мониторе не заменит личного участия, но поможет в домашней молитве не забыть о храме, как месте особого благодати Божией, - обратился к верующим митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Освящение прошло очень быстро и все разошлись Фото: Олег ЗОЛОТО

Освящение прошло очень быстро и все разошлисьФото: Олег ЗОЛОТО

Так, православным Петербурга придется провести Пасху дома. При этом они смогут посмотреть трансляцию праздничной службы из Казанского собора в Санкт-Петербурге, которая начнется 18 апреля 2020 в 23:45.

Освящение куличей и яиц на Пасху у Казанского собора 18 апреля 2020 года.Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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