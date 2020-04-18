2020-04-18T15:26:54+03:00
Общество

Реаниматолог из Покровской больницы на собственных легких показал, как выглядит заражение коронавирусом

Днем ранее мужчина записал эмоциональное обращение к руководству учреждения, где рассказал, что ему пришлось реанимировать зараженного пациента практически без защиты [фото, видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
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Сергею Саяпину (справа) пришлось реанимировать пациента в самодельном респираторе из плавательной маски и фильтра от аппарата ИВЛ.Сергею Саяпину (справа) пришлось реанимировать пациента в самодельном респираторе из плавательной маски и фильтра от аппарата ИВЛ.Фото: СОЦСЕТИ
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Реаниматолог из Покровской больницы Сергей Саяпин сегодня, 18 апреля, рассказал, что заразился коронавирусом. Днем ранее мужчина записал эмоциональное видео, в котором обратился к руководству из-за тяжелой ситуации с респираторами и защитными костюмами в учреждении.

- Несколько дней назад у меня развилась лихорадка, практически пропало обоняние, - сообщил доктор «КП-Санкт-Петербург. - Вчера присоединился сухой кашель. Сделали компьютерную томографию легких. Она показала множественные очаги поражения, и меня увезли в Боткинскую больницу. Сейчас нахожусь в отдельном боксе, жду, что будет дальше.

Так на КТ выглядят пораженные коронавирусом легкие. Фото: СОЦСЕТИ

Так на КТ выглядят пораженные коронавирусом легкие.Фото: СОЦСЕТИ

Напомним: по словам медика, в прошлую пятницу ему пришлось реанимировать пациента, у которого при поступлении диагностировали двустороннюю пневмонию. Из-за того, что в больнице не было средств индивидуальной защиты, все манипуляции Саяпин выполнял в самодельном костюме из малярного комбинезона, маски для плавания и армейских ботинок. Вчера, 17 апреля, у пациента, с которым работал мужчина, выявили коронавирус.

В данный момент, по сообщениям городского комитета по здравоохранению, больница полностью укомплектована всем необходимым. Сами медики это подтверждают: по их словам, СИЗ не сказать чтобы много, но если учитывать то, что в отделениях осталось минимум необходимого персонала, всем хватает. Однако время, в течение которого врачи работали с потенциально опасными пациентами практически без какой-либо специальной защиты, оказалось безнадежно упущено.

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По словам мужчины, неделю назад ему пришлось в берцах, малярной робе и маске для плавания реанимировать пациента, у которого сегодня подтвердился коронавирус (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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