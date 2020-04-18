Реаниматолог из Покровской больницы на собственных легких показал, как выглядит заражение коронавирусом

Реаниматолог из Покровской больницы Сергей Саяпин сегодня, 18 апреля, рассказал, что заразился коронавирусом. Днем ранее мужчина записал эмоциональное видео, в котором обратился к руководству из-за тяжелой ситуации с респираторами и защитными костюмами в учреждении.

- Несколько дней назад у меня развилась лихорадка, практически пропало обоняние, - сообщил доктор «КП-Санкт-Петербург. - Вчера присоединился сухой кашель. Сделали компьютерную томографию легких. Она показала множественные очаги поражения, и меня увезли в Боткинскую больницу. Сейчас нахожусь в отдельном боксе, жду, что будет дальше.

Так на КТ выглядят пораженные коронавирусом легкие.Фото: СОЦСЕТИ

Напомним: по словам медика, в прошлую пятницу ему пришлось реанимировать пациента, у которого при поступлении диагностировали двустороннюю пневмонию. Из-за того, что в больнице не было средств индивидуальной защиты, все манипуляции Саяпин выполнял в самодельном костюме из малярного комбинезона, маски для плавания и армейских ботинок. Вчера, 17 апреля, у пациента, с которым работал мужчина, выявили коронавирус.

В данный момент, по сообщениям городского комитета по здравоохранению, больница полностью укомплектована всем необходимым. Сами медики это подтверждают: по их словам, СИЗ не сказать чтобы много, но если учитывать то, что в отделениях осталось минимум необходимого персонала, всем хватает. Однако время, в течение которого врачи работали с потенциально опасными пациентами практически без какой-либо специальной защиты, оказалось безнадежно упущено.

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По словам мужчины, неделю назад ему пришлось в берцах, малярной робе и маске для плавания реанимировать пациента, у которого сегодня подтвердился коронавирус (подробности)