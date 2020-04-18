Вспышка коронавируса в психиатрической больнице Архангельской области 18 апреля 2020 года: Десятки пациентов и врачей заражены

В Архангельской клинической психиатрической больнице произошла вспышка коронавируса. Десятки пациентов и сотрудников медучреждения заражены. В экстренном порядке был созван оперативный штаб региона, на котором была озвучена ситуация и приняты решения о дальнейших мерах.

- Сегодня, 18 апреля, зарегистрирована групповая заболеваемость новым коронавирусом среди пациентов и персонала 2-го психоневрологического отделения Архангельской клинической психиатрической больницы. COVID-19 установлен у десятков больных и персонала больницы. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Настоятельно прошу принять комплекс мер для предотвращения распространения заболевания по области, - рассказал Роман Бузинов, руководитель управления Роспотребнадзора области.

О том, что в психиатрической больнице идет расследование, стало известно вечером в пятницу, 17 апреля, после того, как у сотрудника учреждения был подтвержден диагноз коронавирус.

- В психонаркологическом отделении больницы проводятся карантинно-ограничительные мероприятия. 52 пациента отделения и 14 медицинских работников помещены в карантин. 32 медицинских работника отделения находятся на домашней самоизоляции, - рассказали в оперативном штабе области.

Подтвердился ли у всех пациентов и сотрудников отделения диагноз, на данный момент не известно. Информация об этом штаб сообщит позже.

Также Алексей Алсуфьев, председатель правительства Архангельской области рассказал, что в целом индекс самоизоляции по городам положительный: Архангельск - 4,6 балла, Северодвинск - 3,7. Однако он отметил, что важно лучше соблюдать режим, особенно после такой вспышки.

В ближайшие дни штаб по поручению главы региона должен выработать ряд конкретных решений, которые позволят стабилизировать ситуацию. Среди планируемых мер – усиление контроля за нахождением жителей на улицах, ограничение пребывания людей в местах общего пользования – на детских площадках, в скверах, на придомовых территориях. Также выработано решение в отношении введения 14-дневного режима самоизоляции для северян, вернувшихся из регионов с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Напомним, что 13 апреля умер первый пациент с коронавирусом.

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