2020-04-19T11:20:14+03:00
Общество

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 19 апреля 2020 года: новых смертей нет, число заразившихся снизилось

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 19 апреля 2020 года
Алина ЧЕМЕРИС
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Число вновь заразившихся опасной инфекцией снизилосьЧисло вновь заразившихся опасной инфекцией снизилосьФото: Олег ЗОЛОТО
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«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе на утро 19 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге. В городе продолжают выявлять заразившихся опасной инфекцией.

- За минувшие сутки в России выявлено еще 6060 случаев заражения коронавирусом. Из них 114 зафиксировано в Санкт-Петербурге, еще 29 случая в Ленинградской области. Летальных случаев в Северной столице нет. За сутки в России полностью выздоровели 234 человека, - сообщили в оперативном штабе по заболеванию.

Опасным вирусом оказался заражен и Михаил Шварцман - отец петербургского чемпиона «Формулы-3» 20 летнего Роберта Шварцмана. 18 апреля поступила печальная весть о его смерти. Трагическую новость в своем аккаунте в Инстаграм сообщил друг Михаила, итальянский картингист, двукратный чемпион мира Лоренцо Трависанутто. Стал ли причиной смерти коронавирус, пока неизвестно.

Разбушевалась инфекция и в Архангельской области. Вспышка заболеваемости COVID-19 была выявлена в психиатрической больнице.

- 18 апреля, зарегистрирована групповая заболеваемость новым коронавирусом среди пациентов и персонала 2-го психоневрологического отделения Архангельской клинической психиатрической больницы. COVID-19 установлен у десятков больных и персонала больницы. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Настоятельно прошу принять комплекс мер для предотвращения распространения заболевания по области, - рассказал Роман Бузинов, руководитель управления Роспотребнадзора области.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 8763 человека. На карантине находятся 4123 жителя Северной столицы. Из них 57 в обсерваторе в пансионате Заря, 827 - на самоизоляции, 3239 - контактные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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