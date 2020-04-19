2020-04-19T11:41:42+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 19 апреля 2020 года: Число заболевших уменьшилось до 114 человек

Согласно последним данным, всего с начала пандемии в Северной столице коронавирусом заразились 1760 человек
Алина ЧЕМЕРИС
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Выявлено 114 новых случаев заболеванияВыявлено 114 новых случаев заболеванияФото: Олег ЗОЛОТО
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Федеральный Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса привел актуальные данные по состоянию на утро воскресенья. Выявлены новые случаи заражения опасной инфекцией в Санкт-Петербурге на 19 апреля 2020 года – число заболевших составляет 114 человек. Общее число заразившихся при этом выросло до 1760.

- За минувшие сутки в России выявлено 6060 случаев заражения коронавирусом. Из них 114 в Санкт-Петербурге, еще 29 случаев в Ленинградской области, - сообщили в оперативном штабе по заболеванию. - За сутки в России полностью выздоровели 234 человека. Из них 32 – из Петербурга.

Всего с начала пандемии коронавируса в Петербурге от опасного заболевания умерли 8 человек. Число выздоровевших достигло 245. За последние сутки в Северной столице на коронавирус обследовано 9222 человека. На карантине находятся 4123 жителя. Из них 57 - в обсерваторе, 827 - на самоизоляции, 3239 - контактные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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