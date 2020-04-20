Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 20 апреля 2020 года: от COVID-19 можно будет лечиться на дому

«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе на утро 20 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге. Число заболевших COVID-19 в Северной столице снизилось. За прошедшие сутки выздоровели 32 человека.

- За минувшие сутки в России выявлено еще 6060 случаев заражения коронавирусом. Из них 114 зафиксировано в Санкт-Петербурге. В Ленинградской области заразились 29 человек. Летальных случаев в Северной столице нет. За сутки в России полностью выздоровели 234 человека, - сообщили в оперативном штабе по заболеванию.

Под особым контролем теперь нелегальный хостел для трудовых мигрантов в деревне Новосергиевка, где коронавирусом заразились 123 человека. Администрация Всеволожского района обязала всех, проживающих в общежитии, соблюдать режим строгой самоизоляции и не выходить за территорию гостиницы.

А тем временем масштабная стройка развернулась в седьмом павильоне «Ленэкспо». Здесь возводят резервный госпиталь на 544 койки, который должен быть готов принять пациентов с коронавирусом, если больницы Петербурга перестанут справляться с наплывом заболевших.

- Застройка началась 18 апреля. Сейчас работы идут полным ходом. Когда завершатся, пока точно сказать не можем, - прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе «Экспофорум-International».

Однако на больничную койку отправятся далеко не все, кто заразился COVID-19. Комитет по здравоохранению распорядился, что пациенты, у которых болезнь протекает в легкой форме, по желанию могут лечиться дома. В больницы в обязательном порядке направят лишь пациентов из групп риска.

А медики, которые с ними работают, получат стимулирующие выплаты. На субсидию могут рассчитывать те, кто лечит больных коронавирусом пациентов в стационарах. Они будут получать надбавку к зарплате до окончания эпидемии.

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