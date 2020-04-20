Пиотровский предлагает провести Бессмертный полк в Санкт-Петербурге из окон квартир

От очных мероприятий 9 Мая к 75-летию Победы отказались. На какую дату их перенести, решат в зависимости от ситуации в коронавирусом. Ближайшая потенциальная праздничная дата – 24 июня, день первого Парада Победы, проведенного в 1945 году.

Но никакой вирус не запретит людям помнить о подвигах своих предков. В городе, пережившем блокаду, отказываться от проведения Бессмертного полка, который в прошлом году вывел на Невский почти 1,2 миллиона человек, не намерены.

Всемирный клуб петербуржцев обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой провести Бессмертный полк в дистанционном, «домашнем» формате.

– Пусть каждая семья выставит в окнах квартир портреты своих родственников – участников Великой Отечественной войны, – предлагает президент Всемирного клуба петербуржцев, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский. – Ровно в 21:00, вместе с первым залпом салюта Победы, можно зажечь свечу Памяти. Пусть тысячи огней вспыхнут на улицах Петербурга, и их гирлянда протянется от улицы к улице, соединив сердца петербуржцев.

Участие в Бессмертном полку из окна своей квартиры – один из дистанционных форматов, которые сейчас рассматривают организаторы. На прошлой неделе по всей стране запустили голосование. На выбор россиянам предложили семь вариантов: вывесить портрет «своего» героя в окне квартиры и на заднем стекле автомобиля; заменить им аватары в своих соцсетях; опубликовать в соцсетях посты о «своем» герое; повесить на грудь бейдж с портретом героя, если вы планируете выходить из дома; предоставить информацию о герое для подготовки ТВ- и радиопередач; всем вместе спеть с балкона «День Победы»; все выше перечисленное.

– Мы поддержим любой формат, за который проголосуют петербуржцы, – пояснил координатор «Бессмертного полка» в Петербурге Дмитрия Саяпин.

Пока за вариант с портретом в окне проголосовало только 15 процентов опрошенных. Побеждает совместное пение на балконе: оно набрало 40 процентов голосов. В тройке лидеров – посты в соцсетях и смена аватарки.