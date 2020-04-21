100 лучших товаров России: имидж – основа успеха

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области продолжается прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2020 года. Этот товарный знак известен многим жителям нашей страны, и а сам конкурс более 20 лет подтверждает репутацию одного из самых престижных состязаний отечественных брендов продукции и услуг.

Программа «100 лучших товаров России» реализуется с 1998 года МОО «Академия проблем качества» и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Этот конкурс является одним из самых доступных по условиям участия. За право войти в «сотню лучших» на равных соревнуются как отраслевые гиганты, так и совсем небольшие предприятия и организации. По данным исследований, объемы продаж у победителей конкурса увеличиваются на 10-25%. А для покупателей самым наглядным подтверждением высокого качества становится товарный знак конкурса, который победителям можно наносить на упаковку и размещать в документации на протяжении двух лет.

Статус победителя – это эффективный маркетинговый и имиджевый инструмент.

- Имидж добросовестного производителя становится сегодня одним из ключевых активов, особенно если речь идет об отраслях с высокой долей конкуренции, - подчеркивает председатель Региональных конкурсных комиссий, генеральный директор ФБУ «Тест-С.-Петербург» Дмитрий Кудрявцев. – В нашем регионе достаточно много честных, порядочных по отношению к потребителям фирм и компаний, предлагающих действительно качественную продукцию и услуги. Но очень важно и умение заявить о себе, получить авторитетное подтверждение конкурентных преимуществ. Конкурс «100 лучших товаров России» дает прекрасную возможность для этой работы, помогает по-новому взглянуть на методы управления качеством, оценить свои возможности, улучшить все ключевые компетенции.

Победители могут также претендовать на получение специальных призов конкурса: «Лидер качества», «Гордость Отечества» и «Вкус качества». Предусмотрены и персональные награды для лучших руководителей и работников - почетные знаки «За достижения в области качества» и «Отличник качества».

Прием конкурсных материалов осуществляется до 15 июня 2020 года.