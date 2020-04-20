МТС и Университет ИТМО будут обучать разговорному искусственному интеллекту

Специализация «Технологии разговорного интеллекта» открыта внутри магистерской программы «Системное и прикладное программное обеспечение» на факультете компьютерных технологий и управления. Прием на программу уже ведется, обучение начнется этой осенью.

В первый набор по специализации «Технологии разговорного интеллекта» планируется принять 15 человек. Программа ориентирована на студентов с опытом в программировании, которым также знакомы основы искусственного интеллекта. Дисциплины, которые освоят будущие магистры во время обучения, будут включать автоматизированный анализ текста, графовые базы знаний, архитектуру диалоговых систем. Студенты получат возможность проходить стажировки в Центре искусственного интеллекта МТС, а также писать научные работы под руководством экспертов компании. На территории Университета ИТМО будет открыта лаборатория по ИИ, где магистранты смогут проходить практику и участвовать в мастер-классах, митапах и хакатонах вместе с представителями МТС.

- Рынок инновационных продуктов, таких как голосовые помощники и виртуальные ассистенты, непрерывно растет, поэтому сейчас важно сделать вклад в образование будущих экспертов индустрии и тем самым обеспечить эффективное развитие отрасли, чтобы поддержать позицию нашей страны в сфере искусственного интеллекта. МТС уже сотрудничает с несколькими университетами и научными центрами в разных регионах и намерена расширять взаимодействие с образовательными институтами, – прокомментировал директор Центра искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер.

- Мы успешно сотрудничаем с МТС в рамках научных исследований по направлению «Разговорный интеллект» уже более двух лет. Внутри университета будет создан небольшой офис-коворкинг, в котором студенты будут не только учиться, но и работать над проектами, в том числе под руководством ведущих специалистов МТС, – отметил руководитель международной лаборатории «Интеллектуальные методы обработки информации и семантические технологии» Университета ИТМО Дмитрий Муромцев.

Подать документы на программу «Системное и прикладное программное обеспечение» можно по ссылке.