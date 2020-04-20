Депутаты Петербурга хотят улучшить внешний вид городских ярмарок

На ближайшем заседании 22 апреля петербургские депутаты рассмотрят поправки в закон о нестационарных объектах. Парламентарии хотят привести в порядок ярмарки выходного дня. В том числе, сделать так, чтобы выглядели они «цивилизованно», как в Москве. Об этом в эфире радио «КП-Петербург», 92.0 FM рассказал депутат Законодательного собрания Денис Четырбок.

– Ярмарки не должны быть убогим зрелищем с грязными и разваливающимися палатками и ларьками. Мы хотим сделать, как в Москве, чтобы была единая форма и было приятно приходить на ярмарки. Чтобы палатки, киоски и ларьки были современными, чистыми, а территория была благоустроена, – отметил Денис Четырбок.

Депутаты предлагают продлить сроки договора аренды для предпринимателей до трех лет. Так у хозяев ларьков появится экономический смысл вкладываться в инфраструктуру и внешний облик ярмарок. Сейчас аренда оформляется на год, а за это время «отбить» эти затраты не получается.

– Увеличение срока договора до трех лет будет способствовать стабильному ведению экономической деятельности. Когда предприниматель рассчитывает ее на 3 года – это удобнее, проще и понятнее. А в ответ на увеличение срока аренды мы, конечно, ждем наведение там порядка. И это будет прописано в договоре, – добавляет депутат.

А ЧТО ЕЩЕ?

Еще один вопрос, который будут рассматривать парламентарии на этой неделе, –судьба Полежаевского парка. Для этой зеленой зоны в Красносельском районе предлагают провести комплексное экологическое обследование.

– Это специальная экспертиза территория, которая определяет, подлежит ли она дополнительной защите, – объяснил Денис Четырбок.

Проще говоря, экспертиза решит, можно ли причислить Полежаевский парк, например, к заказнику. Это необходимо, чтобы исключить на территории застройку и уберечь зеленую зону.

Рассмотрят депутаты и еще одну меру поддержки для горожан. Парламентарии предлагают сделать получение техпаспортов на недвижимость в Петербурге бесплатным для некоторых категорий. Речь идет о льготниках – например, о ветеранах войны, инвалидах или малоимущих. Им не придется совершать оплату, чтобы получить необходимые выписки.