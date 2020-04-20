Либо тест ошибся, либо я переболел бессимптомно: Врач из Ленобласти «избавился» от коронавируса, просидев на карантине 17 дней

Довольно необычная история произошла с заведующим травматологическим отделением Гатчинской больницы Максимом Исаевым. Врач вернулся со своей женой из Шри-Ланки 16 марта и самоизолировался, предварительно сдав анализы на коронавирус. Первый тест показал отрицательный результат, но медик все же решил переждать две недели. Через 14 дней Исаев спокойно вышел на работу, но тут пришел результат второго теста, который показал положительный результат на Covid-19.

- Сейчас завотделением находится на карантине и ждет результаты третьего анализа на коронавирусную инфекцию, состояние его здоровья не ухудшалось, - рассказывал главврач Гатчинской КМБ Константин Харитоненко.

В итоге все отделение травматологии в больнице закрыли, а медиков, с которыми общался Исаев, отправили на карантин. Все пациенты и персонал сдали анализ на Covid-2019, больницу продезинфицировали. На карантине сидел и сам врач, но теперь выясняется, что коронавируса у него, возможно, и не было.

- После положительного результата я провел на карантине 17 дней, - рассказал "КП-Петербург" Исаев. - Но все три последующих теста дали отрицательный результат. Сегодня, 20 марта, я вернулся на работу. Отрицательные результаты также у моей жены и всех сотрудников больницы. Что это было - не совсем ясно.

Никаких симптомов заболевания при этом у врача за все время не было.

- Может, это ложноположительный результат, - разводит руками медик. - Такое бывает. Может, я очень быстро и бессимптомно переболел коронавирусом. Но никаких результатов теста я сам не видел.

Сейчас отделение, где работает врач, вернулось к прежнему режиму.

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