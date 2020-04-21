Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 21 апреля 2020 года: массовое заражение в клинике Пирогова и новый обсерватор

«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе на утро 21 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге. К сожалению, количество заболевших опасной инфекцией в Северной столице продолжает расти.

- За прошедший день в Санкт-Петербурге выявили коронавирус еще у 86 пациентов. Теперь общее число заболевших достигло 1846 человек. За все время пандемии выздоровели 253 пациента. Смертей от опасной инфекции зафиксировано восемь. В Ленобласти коронавирусом заразились 454 человека. Из этого числа выздоровели только девять пациентов. Смертей по-прежнему нет, - сообщает всероссийский оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Журналисты «КП» побывали в «Ленэкспо» и разобрались, как выглядит тамошний полевой госпиталь для зараженных COVID-19 на тысячу коек. Оказалось, что это традиционная пандемическая практика. Новая площадка приготовлена только для больных легкой формы коронавируса.

Вопрос о введении пропускного режима в Санкт-Петербурге все еще тщательно прорабатывается в Смольном. Окончательное решение пока не приняли. Тем временем губернатор Александр Беглов отметил, что сейчас наступает решающий этап борьбы с коронавирусом. Градоначальник подвел итоги трех недель режима повышенной готовности и в очередной раз призвал всех оставаться на самоизоляции.

Подтвердилось массовое заражение коронавирусом в клинике имени Пирогова СПбГУ. Увы, опасную инфекцию выявили у 4 медработников и 9 пациентов. К слову, семьи умерших от коронавируса медиков смогут претендовать на выплату миллиона рублей. А сам врач, подхвативший инфекцию, вправе рассчитывать на субсидию в размере 300 тысяч рублей. Все выплаты утвердил Смольный.

Добавим, что в городе стало больше на один обсерватор. Теперь нарушителей самоизоляции будут держать в пансионате "Балтиец". А в "Заре" сформируют изолятор для зараженных опасной инфекцией с легким течением болезни.