Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 21 апреля 2020 года: Почти все перестали сидеть дома

Пошла уже четвертая неделя режима самоизоляции – вынужденная мера в связи с распространением коронавирусной инфекции. Однако далеко не всем легко дается сидеть дома. За прошлую неделю индекс режима самоизоляции снизился, по сравнению с неделей ранее. Об этом говорит отчет сервиса «Яндекс».

- На прошедшей неделе средний индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге составил 3,0 балла. Это на 2,0 балла больше, чем в обычную неделю до распространения коронавируса. При этом по сравнению с предыдущей неделей индекс снизился на 0,1 балла — то есть больше людей стали выходить на улицу, - говорится в отчете.

По итогам недели Петербург оказался на четвертом месте по соблюдению мер безопасности с 2,97 баллами. Впереди Москва (3,51 балла), Пермь (3,11) и Нижний Новгород (3,01)

Вчера по итогам дня индекс самоизоляции составил 2,7 балла, неделей ранее индекс был на том же уровне.

По данным сервисов, индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 08:20 составил 3,5 балла — это значит, что люди на улицах есть, хоть и не очень много.