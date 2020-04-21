2020-04-21T11:47:29+03:00
Происшествия

Жена умерла, стал воспитывать детей один: В Карелии отец два года насиловал приемных дочерей

Жертвам мужчины стали девочки от 12 до 15 лет
Роман ЛЯЛИН
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Мужчину уже взяли под арестМужчину уже взяли под арестФото: Олег ЗОЛОТО
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В городе Кондопога Республики Карелия опека и следователи изъяли из приемной семьи трех девочек 12, 14 и 15 лет. После того, как их мама умерла из-за болезни, жизнь подростков была похожа на ад. Отца словно подменили, он стал проявлять к дочкам сексуальный интерес. Этот кошмар в приемной семье длился долгие три года.

- По версии следствия, с 2017 года по 2019 год мужчина совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки, а также совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней и 15-летней девочек, - сообщают в СУ СКР по Республике Карелия.

О том, как следователи узнали об ужасах в семье, пока не сообщается. Сейчас глава семьи уже арестован, вскоре он предстанет перед судом.

- На мужчину возбуждены уголовные дела по трем статья, - поясняют следователи. - Все доказательства уже собраны. Дело направлено в суд.

За надругательство над дочерьми главе семейства грозит до 20 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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