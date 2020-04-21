В Ленобласти задержали владельца общежития, где коронавирусом заразились 123 мигранта

Массовое заражение мигрантов коронавирусом в нелегальном общежитии в деревне Новосергиевка Ленобласти закончилось для 40-летнего бизнесмена Артема Б. уголовным делом. Коммерсант оказался в долгах из-за того, что помещения никто не хотел арендовать, а оплачивать коммунальные счета приходилось. Хостел пустовал четыре года. Но в последний год коммерсант решил сдать свой дом в аренду и субаренду. В итоге в здании организовали нелегальное общежитие для мигрантов.

На хостел случайно наткнулись сотрудники полиции и Роспотребнадзора. У части мигрантов были признаки ОРВИ, после чего их всех проверили на коронавирус. И опасное заболевание подтвердилось у 123 человек. Сейчас их всех разместили в полевом госпитале в Ленобласти, который власти за сутки развернули специально для заболевших рабочих.

В общежитии заразились почти полторы сотни мигрантов Фото: Всеволожская госветстанция

- Дело возбуждено по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий", - поясняют в СУ СКР по Ленобласти. - После проверки организаторам общежития выдано предписание, чтобы они соблюдали самоизоляцию. Однако сотрудники общежития надлежащие меры не приняли, что повлекло выявление новых случаев заражения коронавирусной инфекцией у жителей дома.

Сейчас следователи уже задержали владельца дома. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Также силовики решают вопрос об избрании ему меры пресечения. Пока неизвестно, отправят ли его в СИЗО или оставят под домашним арестом

Для мигрантов развернули госпиталь Фото: администрация Ленобласти

Сами жители Новосергиевки ранее рассказывали "КП", что целый год жаловались на общежитие с мигрантами. Якобы рабочие устраивали грабежи и мародерство. Мигранты ходили в тот же магазин, что и местные жители. Теперь они переживают, что тоже могли заразиться.

Часть мигрантов участвовала в ремонтных работах в ТЦ "Мега-Дыбенко". В торговом центре уже подтвердили, что в курсе случившегося. По словам представителей компании, все площади продезинфицированы. Мигранты не имели контакта с персоналом и посетителями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/773246" frameborder="0"></iframe> У хостела с зараженными мигрантами в Ленобласти развернули надувной госпиталь.Видео: Пресс-служба правительства Ленобласти

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