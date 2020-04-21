«Газпром нефть» названа лучшим работодателем России

«Газпром нефть» заняла первое место в топ-100 лучших работодателей России за 2019 год согласно рейтингу портала HeadHunter. Компания стала работодателем № 1 по сумме трех показателей — мнения соискателей, оценке уровня вовлеченности сотрудников и экспертной оценка развития HR-процессов компаний. Среди лучших работодателей отрасли «Энергетика и добыча сырья» в рейтинге HeadHunter компания также заняла самую высокую позицию.

Напомним, «Газпром нефть» — одна из крупнейших промышленных компаний в России, объединяющая более 78 тысяч сотрудников — от геологов и операторов по добыче нефти до бизнес-аналитиков.

Нефтедобывающий и перерабатывающий холдинг уже несколько лет подряд занимает верхние строчки в рейтинге лучших работодателей России HeadHunter — одной из наиболее авторитетных платформ в сфере интернет-рекрутмента: в 2018 году компания заняла второе место, а в 2019 стала лидером рейтинга.

«В современном мире, как я уже ранее не раз говорил, таланты стали ценнее капитала. И мы в «Газпром нефти» — во всех подразделениях и регионах деятельности компании — стремимся создать такую корпоративную культуру и среду, в которой сотрудники могут в полной мере раскрыть свой индивидуальный потенциал, действуя ради достижения общих целей, - пояснил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Обратим внимание, что компании принимают участие в рейтинге HeadHunter добровольно и бесплатно. Мнение соискателей изучалось во время опроса по методике, одобренной Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Мнение сотрудников изучалось в ходе специального исследования: увлеченность работой, приверженность компании и поддержка инициатив. Эффективность HR-процессов оценивалась также на основе опроса сотрудников соответствующих подразделений. Итоговый балл в рейтинге рассчитывался как сумма баллов, набранных в ходе каждого из трех этапов.