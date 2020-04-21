Обломать корону: Ученые СПбГУ рассказали, когда появится "таблетка от коронавируса"

Пока весь мир с замиранием сердца ждет вакцину от нового коронавируса, ученые Санкт-Петербургского государственного университета ударными темпами работают над созданием лекарства. По словам специалистов, оно будет работать по принципу обычных, всем хорошо знакомых противовирусных препаратов: принял — и здоров.

Идею ученым подсказал сам механизм «работы» вируса.

- Все дело в том, что в клетку он проникает не просто так, а через, образно выражаясь, «входные ворота», - отмечает научный сотрудник кафедры биохимии СПбГУ Ольга Рогачева. - Этими воротами служит определенный белок-рецептов на поверхности клетки — вирус «цепляется» за него своими шипами, и клетка его поглощает.

А если есть «входные ворота» - почему бы их не закрыть? Сделать это, как выяснилось, может особое вещество — пептид. Не будем грузить вас специфической терминологией. Скажем только, что пептиды построены из тех же «кирпичиков», из которых в человеческом организме строятся белки. Пептидов бывает огромное множество, но эффективно работать против нового вируса способны лишь некоторые. Они занимают то место, к которому обычно прикрепляется вирус, и не дают ему пройти дальше и заразить человека.

Работать препарат будет как обычная противовирусная таблетка - принял и здоров. И до "скорой" дело не доходит.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Изначально этой работой занимались наши коллеги из США, из Массачусетского технологического института, - продолжает Рогачева. - Они выяснили, что это за пептиды и описали формулу одного из них. А мы подхватили идею.

Сейчас над превращением формул и расчетов в реальное лекарство трудятся ученые СПбГУ, института цитологии РАН и китайского Университета Цинхуа. Специалисты уже смоделировали почти все необходимые процессы на компьютере. Теперь дело за экспериментами «в пробирке».

- Мы уже заказали синтез самого пептида, - рассказывает эксперт. - Кстати, это, как выяснилось, достаточно быстрый и недорогой процесс. Надеемся, что в мае, когда нас всех отпустят с карантина, продолжим работу.

Как именно будет выглядеть лекарство, пока до конца не понятно. Сами авторы разработки склоняются к тому, что самая удачная форма — спрей, потому что самые тяжелые последствия вирус вызывает, когда накапливается в легких. Помимо этого рассматривается и вариант с каплями для носа.

Между тем эпидемия в городе продолжается. И хотя самоизоляцию соблюдают не все, центр Петербурга по-прежнему в основном пуст.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Важно понимать, что это не вакцина, - констатирует Рогачева. - Это именно что лекарство, которое позволяет на самых ранних стадиях заражения подавить болезнь и не дать ей развиться. То есть, принцип работы такой же, как у любых известных таблеток, спреев, капель или микстур от простуды или гриппа.

Впрочем, отмечают специалисты, пока еще говорить о создании лекарства как о свершившемся факте рано — впереди еще много работы. Но полученные результаты уже обнадеживают — вполне возможно, что в обозримом будущем коронавирус действительно станет для нас не страшнее обычной сезонной простуды. Единственное — этого момента придется хорошенько подождать.

- Свою часть работы мы закончим ориентировочно к концу этого года, - продолжает эксперт. - Потом, если все пройдет успешно, начнутся доклинические и клинические испытания. Все вместе это займет, вероятно, около десяти лет.