2020-04-21T18:22:41+03:00
Общество

Звездопад в Санкт-Петербурге в ночь на 22 апреля 2020 года: когда и где смотреть

В ночь на 22 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге можно будет увидеть один из красивейших звездопадов - метеорный поток Леониды. Космическое явление лучше всего смотреть за городом после полуночи
Алина ЧЕМЕРИС
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Интенсивность потока может достигать до 20 метеоров в часИнтенсивность потока может достигать до 20 метеоров в часФото: Михаил ФРОЛОВ
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Яркое и романтичное зрелище ждет горожан в ночь на 22 апреля 2020 года – метеорный поток Лириды достигнет своего пика и прольется звездопадом на жителей Санкт-Петербурга. Космическое явление лучше всего смотреть за городом после полуночи. Как рассказала «Комсомолке» ученый секретарь ГАО РАН Татьяна Борисевич, для этого более, чем благоприятные условия.

- Луна близка к новолунию, и поэтому она своим светом не будет мешать любоваться этим космическим чудом, - говорит она. – По сути, Земля сейчас проходит сквозь хвост кометы, в котором находятся мельчайшие частички космической пыли. Они, попав в атмосферу, начинают светиться. Поток Лириды связан кометой Тэтчер. Период ее обращение вокруг солнца – около 415 лет, поэтому интенсивность потока невелика – всего около 20 метеоров в час.

Лириды – один из древнейших метеорных потоков. Первое упоминание о нем датируется 687 годом до нашей эры и зафиксировано в китайских летописях. У тех, кто не увидит звездопад этой ночью, будет возможность насладиться им еще в течение двух суток.

- Но если вы вдруг так и не увидели Лириды, ничего страшного. Звездопады – явление регулярное, - отмечает Татьяна Борисевич. – Учитывая карантин, сейчас лучше отсидеться дома, ведь возможностей полюбоваться падающими метеорами будет достаточно. Уже в августе мы увидим Персеиды – не менее красивый метеорный поток. И ночи будут теплые, комфортные для наблюдения. А потом, в ноябре, к нам придут Леониды. И так каждый год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Звездопад в Санкт-Петербурге в ночь на 22 апреля 2020 года: когда и где смотреть
В ночь на 22 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге можно будет увидеть один из красивейших звездопадов - метеорный поток Леониды. Космическое явление лучше всего смотреть за городом после полуночи
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