Петербургские бизнесмены и благотворительные организации помогли уязвимым слоям населения

Во всех регионах России режим самоизоляции продлен до 1 мая. К такому решению местные власти пришли в минувшую пятницу. В это нелегкое для страны время важно помогать социально уязвимым группам населения. Речь идет об инвалидах, пенсионерах, многодетных и неполных семьях.

Администрация Петербурга выдает жителям города продуктовые наборы. Важно подчеркнуть, что средства на них далеко не всегда идут из бюджета. Зачастую центры социальной помощи получают продукты от частных лиц и организаций.

Например, фонд «Добродушие» организовал акцию «Время помогать». В ней участвуют 30 волонтеров с автомобилями и столько же социальных работников. Они развезут около 200 продуктовых наборов по Курортному району.

Также внимания заслуживает проект под названием «Вместе победим», запущенный ФК «Зенит». Его волонтеры помогут маломобильным группам населения и болельщикам, чей возраст превышает 65 лет.

Среди представителей частного сектора наиболее активно выступили с инициативой предприниматели Василеостровского района. Они помогли малоимущим семьям и пожилым людям продуктами, а школьникам – планшетами, чтобы они могли получать знания в режиме онлайн.

Выяснилось, что одним из первых бизнесменов, решивших помочь петербуржцам, оказался небезызвестный глава компании «Конкорд Менеджемент и Консалтинг» Евгений Пригожин. Его предприятие предоставило администрации района 17390 продуктовых наборов.

Примечательно, что пожертвование было сделано анонимно, однако один из сотрудников «Конкорда» «слил» в Сеть подтверждающие документы. Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, Пригожин также выделил средства на покупку планшетов для дистанционного обучения школьников.

В других районах Петербурга людям помогли представители национальных диаспор. Они раздали пенсионерам около 20 тысяч проднаборов. Группа помощи была создана по инициативе Азербайджанской национально-культурной автономии Петербурга.