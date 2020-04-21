Губернатор Ленобласти в срочном порядке сдал тест на коронавирус

У губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в срочном порядке взяли анализ на коронавирус. Такие меры связаны с тем, что 21 апреля у нескольких сотрудников администрации 47-го региона выявили опасную инфекцию. Из-за этого чиновники перешли в дистанционный режим работы.

- Да, губернатор действительно срочно сдал тест на коронавирус. Сегодня у тех людей, которые недавно контактировали с заболевшими сотрудниками администрации, взяли анализ. В их числе как раз Александр Юрьевич, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе правительства Ленобласти.

Количество зараженных чиновников пока не уточняется. По данным на 21 апреля, коронавирус подтвердился еще у 42 человек из Ленобласти. Общее количество зараженных достигло 496. Выздоровели всего 9 пациентов. К счастью, за все время пандемии в регионе из заболевших людей никто не умер.

Напомним, этим же днем в Петербурге госпитализировали главу Комитета по здравоохранению с подозрением на опасную инфекцию. У Дмитрия Лисовца появились симптомы ОРВИ. Был ли среди контактных лиц чиновника губернатор Александр Беглов – неизвестно.

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