Режим самоизоляции полностью поменял свадебную моду в Петербурге

Суровый COVID-19 коснулся всего и всех. И речь сейчас не только о будничных делах, работе и питании, а о торжественных событиях, которые наполняли нашу жизнь радостью до пандемии. Например, влюбленным, у которых дата регистрации брака совпала с периодом самоизоляции, пришлось перестроить свои планы.

Власти Петербурга попросили их перенести торжество на более поздний срок из-за угрозы распространения инфекции. Как минимум, до лета. Но фотографии молодоженов в соцсетях, парочки у дверей ЗАГСа на Английской набережной наводят на мысли о том, что все-таки кому-то разрешается узаконить свои брачные отношения.

В комитете по делам записи актов гражданского состояния корреспонденту «КП»-Петербург рассказали, что браки регистрируют даже сейчас, но только в том случае, если дату перенести невозможно или есть веские причины. К примеру, беременность, рождение ребенка, угроза жизни одной из сторон или другие особые обстоятельства.

А теперь к правилам. Брачующимся приходится отказываться от гостей, пышного торжества и фотографа: ведь посторонним находиться на церемонии запрещено. Присутствовать могут только жених и невеста. А еще прекрасное белое платье и смокинг придется дополнить средствами индивидуальной защиты: маской и перчатками.

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ВЕСЕННИЕ ПЕРЕНОСЯТ, ЛЕТНИЕ ПОКА НЕ ОТМЕНЯЮТ

Мы привыкли, что свадьба не может быть без брызг шампанского, танцев до упаду и конкурсов тамады … Но со всем этим придется повременить. Во-первых, не соберешь сейчас большую компанию из родственников и друзей: неизвестно, кто из них где был и с кем общался. А во-вторых, двери всех увеселительных заведений, чтобы принять гостей, закрыты. В лучшем случае до мая, а как там дальше – пока неизвестно.

Свадебный ведущий Антон Левцов в event сфере уже больше 10 лет, но с такой ситуацией столкнулся впервые.

– На весенний сезон было запланировано 14 торжеств, 8 из которых пришлось перенести на конец лета и осень. Еще два, что на последних числах мая, под вопросом, - с грустью рассказывает Антон. – Некоторые уже начинают задумываться об отказе от торжества, сокращают бюджет. Особенно если пара осталась без дохода.

По заказам Антона и его коллег, те, кто планировал свадьбу на лето, еще держатся. Новые заказы начали поступать, но их мало.

- В основном пары просто интересуются. Заключать договор пока боятся – не уверены в завтрашнем днем, - пояснил ведущий.

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С МИНИМАЛЬНЫМИ ПОТЕРЯМИ

Руководитель свадебного агентства Salute Event Илона Шелкова уверяет, что в такой ситуации как сейчас, оптимальное решение - перенести свадьбу, но не отменять вовсе.

- Мы все сейчас в одной лодке. Многие стараются идти на встречу друг другу. Рестораны без проблем переносят банкеты, предлагая альтернативные даты. С ведущими, фотографами, видеографами, декораторами тоже можно договориться, - отмечает специалист.

Но некоторых потерь все же избежать не удастся. Это может коснуться затрат на те же пригласительные для гостей.

- Если они уже в производстве, и вы уже заплатили за их изготовление, - пояснила руководитель свадебного агентства.

Также, по ее словам, такая ситуация может обстоять и с цветами.

- Как правило, мы заказываем цветы за две недели до свадьбы. Если большой объем, то из Голландии. И тут, конечно, уже сложнее вернуть деньги. Декораторы сразу оплачивают заказ, его тут же отгружают и везут к нам. Какие-то композиции покупаем на месте, - говорит Илона.

mrs_rise_ Свадьба в масках

СКИДКИ НА ВСЕ

Хотя многое рушится, все же при планировании торжества лучше обращаться в свадебные агентства. Профессиональные организаторы заранее позаботятся обо всех организационных вопросах. Тем более в таких форс-мажорных ситуациях, как сейчас.

- Свадьбу, которую мы с парой планировали в начале июня на Кипре, решили отменить и дождаться наиболее благоприятного момента для выбора новой даты. Предполагаю, перенос будет уже на следующий год. Ждем возвращения предоплат от поставщиков, поскольку успели отменить торжество в безштрафной период - за 2 месяца до самого события. Если бы сделали это позднее, то пришлось бы заплатить неустойку, - поделилась эксперт. Глава свадебного агентства Апельсин Wedding Company Антон Поливанов предполагает, что со свадьбами в Европе пока придется повременить. Но советует парам не паниковать и продолжить подготовку – достаточно времени, чтобы продумать все до мелочей.

- Несмотря на колебания курса, и в целом на ситуацию в мире, стоимость своих услуг подрядчики не поднимают, - успокаивает свадебный распорядитель.

А для тех, кто только задумывается о свадьбе, многие даже предлагают скидки. Например, на покупку платья, фотосессию и многое другое.

Возможно, в следующем году, камерные свадьбы, с небольшим количеством гостей, станут еще более популярнымиФото: Олег ЗОЛОТО

НОВЫЙ ТРЕНД И НОВЫЕ ФОРМАТЫ

- Возможно, в следующем году, камерные свадьбы, с количеством гостей 30-50 человек, станут еще более популярными, - рассуждает Антон Поливанов.

Но, как там сложится на самом деле, можно только догадываться. И пока все на «домашнем» режиме в надежде поскорее нарядиться во все красивое и выйти в свет, некоторые молодожены присматриваются к новым форматам проведения торжества.

- Одна пара, несмотря на перенос свадьбы с весны на осень, решила в назначенный день свадьбы не просто пообщаться с родственниками и друзьями, но и отметить его. Мы помогли гостям настроить Zoom, чтобы все смогли выйти онлайн. Получилась дистанционная вечеринка. Что-то наподобие репетиции свадьбы с конкурсами, дискотекой. Кроме гостей, участие приняли ведущий, ди-джей и фотограф. Получилось очень круто! Но все равно молодожены сыграют настоящую свадьбу. Новые форматы – это интересно только как дополнение. Такой праздник хочется разделить с гостями в реальности, а не через экран монитора.