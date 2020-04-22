Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 22 апреля 2020 года: госпитализация главы Комздрава и массовое заражение в НМИЦ имени Вредена

«Комсомолка» продолжает собирать все последние новости о коронавирусе на утро 22 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге. По неутешительной традиции, число заболевших опасной инфекцией в Северной столице вновь выросло.

- За прошедший день в Санкт-Петербурге коронавирус нашли еще у 127 человек. Сейчас количество заболевших достигло 1973 пациентов. За все время пандемии выздоровели 254 человека. Смертей от опасной инфекции в городе зафиксировано 11. В Ленобласти коронавирусом заболели 496 человек. Из этого числа поправились только 33 пациента. Смертей по-прежнему нет, - сообщает всероссийский оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Массовое заражение опасной инфекцией подтвердилось у 32 пациентов и 10 медработников в отделении патологии позвоночника и костной онкологии в НМИЦ имени Вредена. У многих вдобавок выявили пневмонию. Двух человек госпитализировали в стационар из-за тяжелой патологии. Болезнь настигла и 55 курсантов Военно-медицинской академии, но состояние парней удовлетворительное.

В Комздраве рассказали подробности о последних трех смертях от коронавируса. Хронические заболевания, как оказалось, были у всех. В числе скончавшихся есть даже 45-летний мужчина.

С подозрением на COVID-19 госпитализировали главу Комздрава Петербурга Дмитрия Лисовца. Он записал к горожанам видеообращение из больничной палаты, отметив, что у него наблюдаются симптомы ОРВИ. Однако чиновник продолжит работу в дистанционном формате.

Не без "приключений" протекают будни и в Ленобласти. В частности, коронавирус подтвердился у сотрудников региональной администрации. С ними недавно контактировал и губернатор Александр Дрозденко, поэтому он в срочном порядке сдал тест на инфекцию. Добавим, что без внимания не остался и владелец нелегального хостела, где нашли вспышку коронавируса у сотни мигрантов. Горе-бизнесмена задержали.