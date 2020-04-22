«Дорогу в море» через Жемчужный пляж в Балтийской жемчужине могут признать незаконной

Маленькую победу одержали защитники пляжа Жемчужный, что на побережье Невской губы Финского залива в районе жилого комплекса Балтийская жемчужина. Межрегиональное управление Росприроднадзора признало, что «дорогу в море» через пляж построили без необходимых экспертиз. А значит, в ее законности есть сомнения.

- Для строительства объекта было необходимо разработать проектную документацию и предоставить ее для проведения обязательной экологической экспертизы, чего сделано не было, - говорится в ответе Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора на запрос депутата Заксобрания Петербурга Надежды Тихоновой.

В документе отмечается, что береговая линия является охраняемой зоной и строительство здесь невозможно без одобрения по экспертизе. В Роспотребнадзоре уже направили запрос застройщику, после чего будет принято решение по «административному воздействию»

На защиту пляжа встали многие жители Балтийской жемчужины. Фото: vk.com/za_bereg

По административной статье застройщику грозит штраф от 100 до 250 тысяч, что, учитывая стоимость строительства, несущественно. Но важно другое, теперь местные жители, выступавшие в защиту пляжа, могут в суде оспаривать законность дороги.

– Отсутствие экологической экспертизы при осуществлении работ прямо в акватории Финского залива – серьезное нарушение, на основании которого можно оспорить полученное разрешение на строительство в целом. Если активисты решат идти в суд, я готова предоставить им поддержку наших юристов, - заявила депутат Тихонова.