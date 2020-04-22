2020-04-22T16:24:23+03:00
Общество

Все репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге отменены из-за коронавируса

Новых дат пока нет - лишь формулировка «до особого распоряжения»
Сергей ВОЛЧКОВ
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Репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге перенесли на неопределенный срок.Репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге перенесли на неопределенный срок.Фото: Артем КИЛЬКИН
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По традиции 9 мая Санкт-Петербург — как и любой другой город России — встречает масштабными мероприятиями, главным среди которых является парад военной техники и личных расчетов на Дворцовой площади. Однако в этом году сроки проведения парада из-за сложной эпидемиологической обстановки придется сдвинуть. Об этом «Комсомолке» в Петербурге» сегодня, 22 апреля, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

- Сейчас у нас временно отменены все запланированные репетиции, - объяснили в ведомстве. - Когда их возобновят, пока не известно — сказано, «до особого распоряжения».

В министерстве обороны предпочитают не рисковать здоровьем и жизнью солдат. Фото: Олег ЗОЛОТО

В министерстве обороны предпочитают не рисковать здоровьем и жизнью солдат.Фото: Олег ЗОЛОТО

Исключение, по данным пресс-службы, составляют летчики-участники воздушной части парада. Они сейчас находятся в подвешенном состоянии — приказа об отмене репетиций не поступало, но и конкретных дат пока не назначено.

Напомним, ситуация с новым коронавирусом в Санкт-Петербурге пока что далека от идеальной. Так, за минувшие сутки в городе выявили 294 новых случая заражения. По оценкам специалистов, с такими темпами распространения инфекции и таким уровне самоизоляции горожан (который вот уже которые сутки уверенно держится то в красной, то в оранжевой зонах) пик эпидемии нам стоит ждать не раньше середины июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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