«Теперь курьерам всегда будем давать чаевые»: Как пара театралов, оставшись без работы во время карантина, стали доставщиками еды

Вся их жизнь - театр. Однако в непростое время пандемии супруги Мария Пальницкая и Виктор Незнанов из Санкт-Петербурга примерили на себя совсем не знакомые ранее роли. Теперь они курьеры по доставке еды. В «мирное» время Виктор был художником по свету в Балтийском доме, а Мария – режиссером «Театральной долины».

- Когда нас отправили на самоизоляцию, мы сразу задумались: что нам теперь делать, чтобы и пользу людям приносить, и денег заработать? Так и пришла идея устроиться курьерами. Муж уже три недели работает, начал сразу, как Балтийский дом закрыли, - делится Мария в беседе с корреспондентом «Комсомолки».

Развозя еду, в день Виктор может проехать больше 50 километровФото: Олег ЗОЛОТО

В то время, как ее супруг рассекает по району, развозя заказы, Маша отважно колесит рядом – она пока только стажируется. На работу ее ждут через неделю. Меж тем, вместе с мужем она уже успела прочувствовать все «прелести» профессии: время постоянно поджимает, а запутанные дворы сбивают с толку.

- Чтобы привезти заказ от заведения до адреса, у тебя времени немного. Опаздывать нельзя – штрафуют. А адрес ведь нужно найти, и это иногда непросто, - делится Мария. - Многие ребята по 12 часов в день работают, Витя обычно берет 6-часовую смену. Сложно приходится, конечно, но зато мы теперь весь район изучили, и уже без навигатора находим нужные адреса.

За смену курьер на велосипеде, по словам Маши, может «намотать» километров 50-70. Но для предприимчивых супругов это не проблема. Мария и Виктор – велопутешественники, и каждое лето много времени проводят в дороге. И вот сейчас «железный конь» служит не только транспортом, но и средством заработка.

Виктор и Мария - велопутешественники, и их большими расстояниями не напугаешьФото: Олег ЗОЛОТО

- Я раньше и не думала даже, что работа курьером настолько сложная. Они очень трудолюбивые! Ты просыпаешься, а по улице уже разъезжают ребята в желтой и зеленой одежде. Я очень их уважаю, - говорит Маша. – Когда карантин закончится, буду больше чаевых им оставлять! Они заслужили.

Но и свое основное – театральное – дело ребята не бросают. Сейчас Мария монтирует видеоспектакль «Блокада» к 9 мая, показ которого пройдет онлайн, а Виктор, развозя суши и пиццу по городу, мечтает, чтобы в его родной Балтийский дом как можно быстрее вернулись зрители.