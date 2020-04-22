Лучшие места – у вас дома: Театр Балтийский дом запустил проект LIVE

Сегодня театру очень важно быть на связи со своим зрителем! Именно поэтому Театр-фестиваль «Балтийский дом» принял решение создать новый проект Балтийский дом LIVE. Его фундамент – художественные традиции и идеи театра. Стены – новые технологии и формы, которые помогут быть к зрителям еще ближе.

Что подготовили артисты в рамках проекта?

«Доброе утро!»

Доброе утро? А что это значит? Это значит, что теперь все поклонники «Балтийского дома» буду начинать день вместе с театром! Артисты расскажут о своих хобби, поделятся новостями, вспомнят интересные факты из своей творческой биографии, споют любимую песню или приготовят свое фирменное блюдо, порекомендуют какое кино посмотреть и о! что почитать! Утро начинается с театра!

Первый театральный мини-веб сериал «Страшный сон актрисы Марыськиной»

В один не очень прекрасный день актриса Марыськина оказалась в замкнутом пространстве наедине с самой собой. Ужаааааас! Каждое утро она просыпается в холодном поту, разрываемая внутренними демонами. Я невостребованная! Я некрасивая! Режиссеры – не понимают! И самое главное: хочу играть.

Что делать? За советами Марыськина звонит родителями, которые проводят время на даче. Беспокоит психолога, который организовал подпольные сеансы терапии. Терзает режиссера, который живет с примой театра. Снимает самопробы для кино, которые предлагает агент. И даже обращается к гадалке, чтобы узнать будущее. Актриса Марыськина с нетерпением ждет открытия театра, чтобы ее мир стал прежним.

Новая серия - новый «страшный сон любого актера»: забыл текст, проспал спектакль, не влез в костюм, не утвердили на роль, пропал голос, срочный ввод, потерял зерно роли.

Сериал основан на реальных событиях.

Онлайн-игра «Правда или действие»

День можно провести в интернете, два – тоже можно. Три – уже сомнительно. Ни один интернет-формат не заменит живого общения. Нет спектаклей, нет встреч со зрителями, нет того самого волшебного дыхания зала, магия театра поставлена на паузу.

Но, как говорил великий русский режиссер К.С. Станиславский: артисту нужно научиться трудное сделать привычным, привычное легким, легкое прекрасным.

Следуя заповедям мастера, Театр-фестиваль «Балтийский дом» сделает все возможное, чтобы в это непростое время стать ближе к своим зрителям.

Немного истории: игра была задумана для больших компаний, чтобы все могли отлично повеселиться и подружиться. По кругу игроку дается выбор: «правда или действие». При выборе «правда» нужно честно ответить на каверзный вопрос, а при предпочтении «действие» совершить – безумный и смешной поступок, который задумали другие игроки. Ничего сложного.

«Балтийский дом» трансформирует правила и перенесет каждого участника в театральную действительность в рамках онлайн, где «правда» – это честный ответ на любой вопрос о театре и обо всем, что с ним связано, а «действие» – это некий творческий акт.

Эта простая игра даст всем вам возможность узнать больше об артистах и жизни театра, а театру узнать чуть больше о своих друзьях. И как говорил, Константин Сергеевич «жить – это значит действовать».

#Репетируем Дома

Репетиция будет нельзя отменить! Новые технологии позволят попасть туда, куда не ступала нога ни одного зрителя – на репетицию спектакля. Каждый день идет подготовка к двум премьерам «НеПлохие парни», режиссер Дмитрий Петрунь и «Версальский экспромт», режиссер Анатолий Праудин. Артисты и режиссеры приглашают всех желающих заглянуть по ту сторону занавеса!

Трансляции спектаклей

Театр-фестиваль «Балтийский дом» продолжит трансляции спектаклей из своего золотого фонда. На этой неделе зрители увидят спектакль «Сизиф и камень» Экспериментальной сцены Театра-фестиваля Балтийский дом под руководством Анатолия Праудина (23 апреля, 20.00) и легендарный спектакль «Москва-Петушки», режиссер Андрей Жолдак.

Зрители увидят спектакль «Сизиф и камень». Фото: пресс-служба театра.

«Победа. Одна на всех!»

Проект к 75-летию великой Победы. Бессмертный полк, воспоминания артистов старшего поколения, стихи и песни военных лет – так важно сегодня быть рядом, делиться семейными историями, говорить и спрашивать. И, главное, помнить!

Когда? С 27 апреля.

Легенда №30

К юбилею Международного театрального фестиваля «Балтийский дом». Программы о режиссерах (Римас Туминас, Оскарас Коршуновас, Эймунтас Някрошюс и другие), чей творческий путь в нашей стране начался с фестиваля, ретроспектива спектаклей. Вместе со зрителями театр будет листать страницы истории «Балтийского дома», чтобы осенью написать новую главу.

Дата начала будет объявлена дополнительно.

МультИстория «Сова и закон»

Артисты Валентина Коровникова и Владимир Бойков дома не скучают! И никому не советуют! Что делать? Больше не вопрос! «Балтийский дом» предлагает вместе, шаг за шагом, создать мультфильм для всей семьи! «Сова и закон» – серия коротких историй о том, как важно соблюдать правила и быть вежливым. Совенок Пиблс по просьбе мамы впервые отправляется в городок Сов’Ок за кефиром. Пренебрегая правилами поведения в общественных местах, Пиблс становится участником и виновником многих происшествий. Ай-яй-яй! Но вместе мы поможем Пиблсу стать лучше!

Дата начала будет объявлена дополнительно.

Читаем Зощенко!

Читаем Зощенко – и этим все сказано. Артисты спектакля «Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко» (четыре раза написали?) прочтут свои любимые рассказы знаменитого писателя. Прочтут так, что как только все закончится, всем сразу захочется посмотреть постановку Андрея Прикотенко!

Дата начала будет объявлена дополнительно.