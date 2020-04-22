Новые пособия врачам в Санкт-Петербурге в связи с коронавирусом 2020: сколько составят и кто получит

Правительство Санкт-Петербурга решило поддержать медиков, которые во время пандемии коронавируса борются за жизнь и здоровье людей, и разработало для этого комплекс специальных мер. Тем, кто лечит пациентов с коронавирусом, полагаются стимулирующие выплаты, а также пособия на случай, если медик сам при этом заразился COVID-19.

Единовременная выплата в такой ситуации составляет 300 или 500 тысяч рублей пострадавшему или 1 млн - родственникам в случае его смерти. Рассказываем про новые пособия врачам в Санкт-Петербурге в связи с коронавирусом 2020 и как их получить.

Чтобы получить новые пособия в Санкт-Петербурге, врачам, заразившимся коронавирусом при лечении пациентов с COVID-19, заболевший или его представители должны подать заявление. Обращение следует направить либо в администрацию по месту жительства больного, либо в комитет по социальной политике. То же самое необходимо сделать родственникам погибших от коронавируса медиков.

Вместе с заявлением необходимо предоставить паспорт, сведения о постоянной или временной регистрации, а также документы, подтверждающие, что пострадавший действительно подхватил опасную инфекцию, работая с пациентами с COVID-19. Если медработник умер, потребуются также свидетельство о смерти и документы, подтверждающие состав семьи.

Предоставлять ли заявителю выплату, городские власти решат в срок до 10 дней. Если решение положительное, в течение пяти дней с момента его принятия получателю перечислят средства. Однако этот регламент пока в силу не вступил – на сайте Смольного опубликован проект постановления.

Напомним, губернатор Александр Беглов подписал документ, в котором говорится о единовременных выплатах медработникам, которые заразились коронавирусом во время лечения в стационарах пациентов с COVID-19.