2020-04-23T12:43:07+03:00
Общество

Запрет на посещение храмов в Санкт-Петербурге продлится до 28 апреля 2020 года

Богослужения будут проходить за закрытыми дверями без прихожан
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге продлили запрет на посещение храмов до 28 апреляВ Петербурге продлили запрет на посещение храмов до 28 апреляФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В связи с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге продлили запрет на посещение храмов. В среду, 22 апреля, к верующим обратился митрополит Санкт-Петербургский Ладоножский Варсонофий, который объяснил, что церкви придется продолжить проводить службы без прихожан.

- В моем обращении от 13 апреля по поводу работы храмов в период вредоносного поветрия было указано, что запрет на участие в богослужении верующих в храмах Санкт-Петербургской епархии в Страстную неделю и Пасху имеет вынужденный характер и заканчивается 20 апреля. К сожалению, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Санкт-Петербурге, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла мною принято решение о продлении срока служения в храмах без прихожан до 28 апреля - праздника Радоницы, - говорится в тексте обращения.

Священнослужители, церковные работники и волонтеры продолжат исполнять свои обязанности в храмах согласно штатным обязанностям. Настоятелям храмов следует довести возможными способами обновленную информацию до сведения прихожан.

Напомним, что многие храмы Северной столицы не закрылись полностью. Службы можно посмотреть онлайн на официальных сайтах или группах в социальных сетях церквей и соборов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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