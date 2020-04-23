В Санкт-Петербурге подан коллективный иск об отмене ограничений из-за коронавируса

Общественники и юристы «Команды 29» подали коллективный иск в суд об отмене действующих ограничений из-за коронавируса в Санкт-Петербурге. В нем говорится о том, что нынешние меры ущемляют права граждан и привели к существенной потере их доходов. Активисты уверены, что если вводить ограничения, то только в режиме ЧП, когда финансовое бремя берет на себя государство.

- Не отрицая необходимости сидеть дома, юристы «Команды 29» настаивают, что власти должны ввести чрезвычайное положение, - говорится в групповом иске, размещенном на сайте «Команды 29». - В таком случае власть не просто ограничивает права, но и берет на себя ответственность и компенсирует людям понесенный ущерб. Кроме того, при введении ЧП всегда указывается его срок - это гарантирует, что ограничения будут временными.

Нынешний же режим «повышенной готовности», под видом которого введены нынешние запреты, не предусматривает действующих строгих ограничений. В их числе общественники упоминают запрет массовых мероприятий, ограничение свободы – прогулки в парках, на детских или спортивных площадках и т.д.

Также под удар попал малый бизнес, который почти полностью прекратил работу. Его владельцы не получают компенсаций и не знают, из каких денег платить зарплату сотрудникам.

Напомним, что нынешние ограничительные меры (в последней редакции) действуют в Петербурге с 13 по 30 апреля 2020 года и могут быть продлены. Будет ли это сделано, станет известно в течение ближайших дней.