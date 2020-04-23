2020-04-23T20:15:52+03:00
Досуг

Русский музей отметит 125-летие в эфире телеканала «Санкт-Петербург»

Петербуржцев приглашают присоединиться к празднику 25 апреля
Маргарита РЕПИНА
Поделиться:
Любимый петербуржцами музей празднует юбилей.Любимый петербуржцами музей празднует юбилей.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Государственный Русский музей отмечает 125-летие. Царский указ о создании в Санкт-Петербурге «Русского музея императора Александра III» был подписан 25 апреля. Сегодня это уникальный музейно-исторический комплекс, объединивший дворцовые ансамбли и парки Северной столицы. Михайловский дворец, Мраморный дворец, Инженерный замок, Строгановский дворец, здания кордегардии, Летний и Михайловские сады – все это полноправные подразделения Русского музея.

И сейчас музей встречает самый непредсказуемый юбилей за всю его историю, когда залы дворцов пустынны, а шедевры скучают в отсутствие посетителей и сотрудников за закрытыми дверями. Пандемия внесла свои коррективы в программу празднования дня рождения, но, несмотря на это, все поздравления виновнику торжества все-таки прозвучат! Праздник начнется 25 апреля, в субботу, ровно в полдень в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург», и его свидетелями смогут стать миллионы почитателей искусства по всему миру.

Торжество пройдет при строжайшем соблюдении всех требований самоизоляции. Генеральный директор Русского музея Владимир Гусев будет принимать поздравления с юбилеем на рабочем месте, в парадных залах Михайловского дворца.

По счастливому стечению обстоятельств Владимир Александрович 25 апреля тоже отмечает юбилей – ему исполняется 75 лет. По видеосвязи юбиляров поздравят директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, председатель Попечительского совета ГРМ Владимир Евтушенков, артисты и музыканты Иван Ургант, Сергей Стадлер, Максим Леонидов и многие другие уважаемые представители музейного сообщества и творческих кругов.

У всех телезрителей будет возможность прогуляться по залам, встретиться хрестоматийными полотнами, которые ждут возвращения зрителей.

КОНКРЕТНО

Трансляция юбилейных торжеств, посвященных дню рождения Государственного Русского музея, будет проходить в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург» и социальных сетях телеканала: ВКонтакте - https://vk.com/topspb_tv, Facebook - https://www.facebook.com/topspb.tv/, Одноклассники – https://ok.ru/topspbtv/.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Злостный нарушитель на «Ладе» снес маму с тремя маленькими детьми в Ленобласти
Стал известен результат теста на коронавирус у госпитализированного главы комздрава Петербурга
Митрополит Варсонофий попросил у властей Петербурга об отсрочке коммунальных платежей для храмов
100 врачей из Госпиталя для ветеранов войн будут лечить тысячу больных коронавирусом в «Ленэкспо»
Комздрав: система здравоохранения Петербурга перегружена
Александр Беглов обратился к Валентине Матвиенко с просьбой поддержать Петербург деньгами
В честь Дня Святого Георгия Эрмитаж сделал проект с партнерским музеем из Барселоны
Открытие музея Бродского перенесли из-за коронавируса
Суд арестовал хозяина отеля, прострелившего глаз девушке-администратору
Больше десятка скорых встали в «пробку»» перед Покровской больницей в Петербурге
Ленобласть запретит петербуржцам останавливаться по пути на дачу
В небе заметили вертолеты, летящие в сторону Санкт-Петербурга
В Сосновом Бору подтвержден еще один случай коронавируса
На стройке в Невском районе насмерть разбился рабочий
Более 200 килограммов боеприпасов времен Великой Отечественной войны нашли в Санкт-Петербурге и Ленобласти в 2020 году
Похищение невесты людьми в медицинских масках в Санкт-Петербурге попало на видео
Еще четыре больницы и роддом будут принимать больных коронавирусом в Петербурге
Коронавирус обнаружили в психиатрической больнице Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге
За фото члена, отправленное 9-летней петербурженке, неизвестному грозит 12 лет тюрьмы
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 23 апреля 2020 года составило 41 человек
Более 3,5 тысяч почтальонов ежедневно работают во время самоизоляции в Санкт-Петербурге и Ленобласти
Из-за ЧП метро «Политехническая» закрыли на вход и выход
Петербуржец угнал машину, чтобы съездить к подруге в Саратовскую область, но сбил полицейского и устроил смертельное ДТП под Рязанью
466 аппаратов ИВЛ закупят в больницы Ленинградской области