Русский музей отметит 125-летие в эфире телеканала «Санкт-Петербург»

Государственный Русский музей отмечает 125-летие. Царский указ о создании в Санкт-Петербурге «Русского музея императора Александра III» был подписан 25 апреля. Сегодня это уникальный музейно-исторический комплекс, объединивший дворцовые ансамбли и парки Северной столицы. Михайловский дворец, Мраморный дворец, Инженерный замок, Строгановский дворец, здания кордегардии, Летний и Михайловские сады – все это полноправные подразделения Русского музея.

И сейчас музей встречает самый непредсказуемый юбилей за всю его историю, когда залы дворцов пустынны, а шедевры скучают в отсутствие посетителей и сотрудников за закрытыми дверями. Пандемия внесла свои коррективы в программу празднования дня рождения, но, несмотря на это, все поздравления виновнику торжества все-таки прозвучат! Праздник начнется 25 апреля, в субботу, ровно в полдень в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург», и его свидетелями смогут стать миллионы почитателей искусства по всему миру.

Торжество пройдет при строжайшем соблюдении всех требований самоизоляции. Генеральный директор Русского музея Владимир Гусев будет принимать поздравления с юбилеем на рабочем месте, в парадных залах Михайловского дворца.

По счастливому стечению обстоятельств Владимир Александрович 25 апреля тоже отмечает юбилей – ему исполняется 75 лет. По видеосвязи юбиляров поздравят директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, председатель Попечительского совета ГРМ Владимир Евтушенков, артисты и музыканты Иван Ургант, Сергей Стадлер, Максим Леонидов и многие другие уважаемые представители музейного сообщества и творческих кругов.

У всех телезрителей будет возможность прогуляться по залам, встретиться хрестоматийными полотнами, которые ждут возвращения зрителей.

КОНКРЕТНО

Трансляция юбилейных торжеств, посвященных дню рождения Государственного Русского музея, будет проходить в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург» и социальных сетях телеканала: ВКонтакте - https://vk.com/topspb_tv, Facebook - https://www.facebook.com/topspb.tv/, Одноклассники – https://ok.ru/topspbtv/.