2020-04-24T13:09:06+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 24 апреля 2020 года: Более 250 человек заболели за сутки

Мы собрали все последние новости о зараженных коронаврусом в Санкт-Петербурге на 24 апреля 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Более 2,5 тысяч петербуржцев заболели коронавирусом с начала эпидемииБолее 2,5 тысяч петербуржцев заболели коронавирусом с начала эпидемииФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Статистика по ситуации с коронавирусом в России обновилась. Так, за сутки инфекция подтвердилась у 5849 человек, выздоровели 677, летальных случаев зарегистрировано 60. Также подтверждены новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 24 апреля 2020 года. Еще 253 человек заболели.

- На утро 24 апреля стало известно о еще 253 заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге. Всего с начала пандемии в городе насчитывается 2711 зараженных, - рассказали в комитете здравоохранения.

Еще 39 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Ленинградской области. С начала пандемии насчитывается уже 615 человек, кто подхватил вирус.

Комздрав Санкт-Петербурга признал, что на данный момент городская система здравоохранения перегружена. Жителей Северной столицы возмутили очереди из «скорых» перед Покровской больницей. Власти объяснили это беспрецедентным ростом числа пациентов с симптомами COVID-19.

В городе закрыли уже четвертый роддом на карантин по коронавирусу. В этот раз опасную инфекцию выявили у пациентки родильного дома №18. В медучреждении остановлен прием, но продолжается выписка. Также на карантин закрыли и 1-е отделение психиатрической больницы Скворцова-Степанова после того, как у одной пациентки подтвердился коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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