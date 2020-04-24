«Каждый день измеряем температуру»: Помощники Эдиты Пьехи выписали симптомы коронавируса из статьи «Комсомолки» и следят за здоровьем артистки

В четверг, 23 апреля 2020 года, СМИ сообщили о том, что народная артистка Эдита Пьеха внезапно стала плохо себя чувствовать на самоизоляции. «Комсомольская правда в Петербурге» решила связаться с великой актрисой и узнать о ее здоровье. Сама Эдита Станиславовна трубку телефона не взяла, однако о том, как себя чувствует 82-летняя артистка рассказала ее помощница и доверенное лицо Нина Вячеславовна.

- Она не может сейчас разговаривать, потому что за один день очень много звонков после того, как в газетах написали, что Пьехе нездоровится, - объяснила собеседница «КП». – Чувствует она себя абсолютно нормально. Мы все за этим следим.

Нина Вячеславовна рассказала, что за Пьехой следят четыре человека. Все они находятся с ней в загородном доме в Ленинградской области, куда артистка отправилась на время самоизоляции. Раз в неделю к ней приезжает водитель, который привозит продукты по ранее составленному списку. Пакеты забирает помощница, чтобы Эдита Станиславовна меньше контактировала с внешним миром.

- Я прочитала в вашей газете, где грамотно написано, какие симптомы у коронавируса. Все их выписала и теперь слежу по ним, - поделилась Нина Вячеславовна. – Кашля нет, я бы вам сказала. Мы каждый день все измеряем температуру на всякий случай. Береженого бог бережет.

По словам помощницы, артистка чувствует себя хорошо, причин для беспокойства нет. Есть только небольшие проблемы со сном.

- У нас тут бездомных собак много и ночью они устраивают свою перекличку, - смеется Нина Вячеславовна. – Лай стоит такой, что спать иногда невозможно.

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