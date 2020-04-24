Больше сотни человек пострадали от клещей в Санкт-Петербурге за неделю

Несмотря на то, что петербуржцам рекомендовано соблюдать самоизоляцию, некоторые умудряются не только гулять, но и «подхватить» за время прогулок клещей. За прошлую неделю в городе от укусов этих насекомых пострадал всего 101 человек – именно столько обратились к медикам. Среди них – 32 ребенка, сообщает Управление Роспотребнадзора по Петербургу.

В основном «нападали» на горожан клещи за городом – в Ленобласти. Это понятно, ведь многие сейчас рванули пережидать «карантин» на дачи. Но есть и случаи внутри города. Их пока немного – на прошлой неделе зарегистрировали всего 11 из общего числа. С клещами петербуржцы встречались в Курортном, Пушкинском, Колпинском, Московском, Кировском, Выборгском и Приморском районах.

К слову, с начала года всех клещей, которых народ приносит в больницы, проверяют на инфекции. Пока энцефалитных случаев не было, а вот боррелиоз у некоторых насекомых нашли.

– С целью обнаружения возбудителей инфекций, передаваемых клещами, в лабораториях города Санкт-Петербурга исследовано 75 клещей, доставленных населением. Из них, 15 клещей положительных на иксодовый клещевой боррелиоз, – отметили в ведомстве.

Напомним, что пока в городе «карантин» из-за коронавируса, прививок от клещей не делают (исключение составляют только те люди, кто вынужден ехать по работе в неблагоприятный по клещам район). Тем не менее с начала года в Петербурге успели привиться от клещевого вирусного энцефалита успели 7214 человек, из них – 2280 детей. А повторную прививку (ревакцинацию) получили 8485 человек, в том числе 1485 детей.

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