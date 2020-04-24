Будь дома: В каких новостройках самоизоляцию переносить удобнее всего

Похоже, эпидемия коронавируса изменит подход покупателей к выбору и покупке жилья. Основные критерии поиска, конечно, останутся прежними: надежность застройщика, местоположение комплекса, цена. Но вместе с тем появятся новые, которые касаются личного комфорта и безопасности жильцов. О том, какие именно требования к будущему дому и квартире выйдут на первый план, можно судить уже сейчас по тем домам, которые недавно построены и заселены. Например, по ЖК UltraCity, первая очередь которого уже введена в эксплуатацию, а два из четырех корпусов заселены.

БЕЗОПАСНО ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ

Комфортная среда внутри дома и вокруг него - один из важных критериев выбора новой квартиры. Хорошо, когда внутри комплекса есть современные площадки для спорта и отдыха, развивающие игровые комплексы, детские сады и школы, а двор свободен от машин, как в UltraCity. Вся внутренняя инфраструктура здесь находится на охраняемой территории, а жители комплекса могут управлять системой доступа во двор и наблюдать за изображением с видеокамер с помощью смартфонов. В ситуации, когда контактировать с людьми хочется поменьше, такая система защиты просто незаменима. Ну а если придется спуститься в холл, например, чтобы принять доставку, с соседями легко держать безопасную дистанцию. Дело в том, что холлы в UltraCity сами по себе очень просторные: от 30 до 40 квадратных метров в первой очереди и от 44 до 56 «квадратов» во второй с огромными витражными окнами и высокими (до 4 метров) потолками.

РАЗУМНЫЕ РАСХОДЫ

Чем дольше мы сидим дома, тем больше тратим света и воды. А значит, и платить за квартиру потом приходится больше. Сэкономить на «коммуналке» помогут новые технологии и «умные» решения. К примеру, в UltraCity система многослойного теплосберегающего фасада сокращает энергопотери на 24 процента, остекление квартирных балконов и лоджий - еще на 26. Датчики управления светом в холлах, энергосберегающие светильники помогают экономить электричество. Все вместе это приводит к уменьшению сумм в счетах за ЖКХ.

СВЕТ И ВОЗДУХ

Согласитесь, это важно - чаще бывать на свежем воздухе, особенно в солнечные дни. Но как быть, если выходить на улицу нельзя? Обладатели квартир с панорамными окнами (а фишка UltraCity - как раз большие окна) в последние недели по достоинству оценили это архитектурное решение. Во-первых, в помещении много света, из-за чего оно выглядит еще более просторным, во-вторых, глядя в большое окно, ощущаешь себя частью города, а не запертым в тесном пространстве одиноким человеком. Если вид из окна приятный, то и настроение хорошее, а из некоторых квартир UltraCity открывается вид на фруктовый сад. Здесь есть мини-холмы, альпийские горки, приподнятые над землей куртины с сиренью и девичьим виноградом. Декоративные растения и кустарники специально подобраны таким образом, чтобы радовать местных жителей круглый год.

ГАРМОНИЯ ДОМА

В нынешних условиях создание дома здоровой гармоничной атмосферы - необходимая процедура. Жильцы должны чувствовать себя спокойно, уверенно и в то же время продуктивно (если дома нужно работать). Атмосфера дома складывается из множества ощущений, которые мы воспринимаем на подсознательном уровне. Очень важно, например, как внешне выглядит дом. Квартал UltraCity как раз был построен по концепции комфортной визуальной среды. Находиться в таком комплексе человеку приятно. Не менее важно и то, как оформлена сама квартира. В UltraCity квартиру можно приобрести с полной отделкой по дизайн-проекту - ее можно заказать по своему вкусу, или во второй очереди проекта приобрести жилье с «белой» отделкой и создать в ней интерьер исключительно под себя.