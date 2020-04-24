2020-04-24T13:36:20+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Ленинградской области: Какие районы региона лидируют по количеству заболевших

«КП-Петербург» создала карту распространения коронавируса в Ленинградской области [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Появилась карта распространения коронавируса в Ленинградской областиПоявилась карта распространения коронавируса в Ленинградской областиФото: Олег ЗОЛОТО
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В Ленинградской области на 24 апреля 2020 года ситуация с распространением коронавируса находится на контроле властей. В среднем каждый день число заболевших в среднем варьируется от 20 до 40 человек. На данный момент подтверждено 615 случаев заражения. Понять, какие населенные пункты наиболее пострадали от инфекции поможет карта распространения коронавируса в Ленинградской области, которую составила «КП-Петербург» на основе официальных данных.

Карта распространения коронавируса в Ленинградской области на 24 апреля 2020 года Фото: Павел РОМАНОВ

Карта распространения коронавируса в Ленинградской области на 24 апреля 2020 годаФото: Павел РОМАНОВ

- Самое большое количество зараженных коронавирусом во Всеволожском районе – 307 человек, у 22 жителей диагноз подтвердился за последние сутки, - говорится в официальных данных по коронавирусу администрации Ленинградской области.

Больше всего заболевших в Новосергеевске, 123 человека, где была обнаружена вспышка коронавируса в нелегальном хостеле для мигрантов.- Самое большое количество зараженных коронавирусом во Всеволожском районе – 307 человек, у 22 жителей диагноз подтвердился за последние сутки, - говорится в официальных данных по коронавирусу администрации Ленинградской области.

Следом идет Выборгский район, где заразились 135 человек. Самое большое число заболевших в Выборге – 42, Рощино – 31, и Первомайское – 29 зараженных.

38 случаев заражения коронавирусом были зафиксированы в Тосненском районе, 51 в Гатчинском и 21 в Бокситогорском.

Меньше всего зараженных в Лужском и Лодейнопольском районах – по 1 заболевшему. Причем в Лодейнопольском пациент уже выздоровел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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