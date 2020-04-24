2020-04-24T13:59:57+03:00
Общество

УРАЛСИБ: удвоенная прибыль и новые рейтинги

Банк сообщил результаты деятельности за 2019 год в соответствии с МСФО
Степан СТЕПАНОВ
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УРАЛСИБ: удвоенная прибыль и новые рейтинги. Фото предоставлено банком УРАЛСИБ.УРАЛСИБ: удвоенная прибыль и новые рейтинги. Фото предоставлено банком УРАЛСИБ.
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Согласно консолидированной финансовой отчетности по МСФО, чистая прибыль Банка за 2019 год составила 12,8 млрд руб., что более чем в два раза превышает аналогичный показатель 2018 года в размере 6,1 млрд руб.

Капитал Банка увеличился на 11,9% до 94,3 млрд руб. по сравнению с 84,3 млрд руб. на конец прошлого года.

Стабильные результаты Банка за 2019 и предыдущие годы нашли свое отражение в рейтингах Банка: Fitch повысил рейтинг с «В+» до «ВВ-», Standard & Poor's повысил рейтинг с «В-» до «В», Moody`s повысил рейтинг с «В3» до «В2». В феврале 2020 года НКР присвоил Банку рейтинг «ВВВ+».

Как отмечается в релизах агентств, повышение рейтингов обусловлено улучшением качества активов Банка и капитальных показателей, ростом прибыльности, стабильностью базы фондирования и существенным буфером ликвидности, а также возможностями дальнейшего стабильного развития бизнеса по ключевым для Банка направлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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