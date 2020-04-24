«Что нам делать с нашими больными?»: онкоцентр имени Петрова хотят превратить в стационар для пациентов с коронавирусом

Онкологический центр имени Петрова в поселке Песочный хотят перепрофилировать под прием больных с новым коронавирусом. Инициатива, по мнению людей, которые так или иначе связаны с центром, мягко говоря, шокирующая.

У петербурженки Екатерины Николаевой в 34 года — неходжкинская лимфома или, проще говоря, злокачественная опухоль, заболевание лимфатической системы. Екатерина уже прошла курс лечения в центре имени Петрова, 28 апреля ей предстоит лечь на повторный. А вот что будет дальше, женщина пока представляет себе слабо.

- Новость о том, что центр перепрофилируют, стала для нас очень большой и очень неприятной неожиданностью, - признается женщина. - Мы даже подумали сначала, что это какая-то ошибка. Ну или просто слова, идея без подкрепления. Но наши врачи в один голос заявили, что все серьезно — если ситуация до середины мая не изменится, их переведут на лечение коронавируса, а пациенты должны будут покинуть центр.

В Петербурге несколько больниц уже перепрофилировали под "ковид". Основным оплотом врачей на пути инфекции остается больница имени Боткина.Фото: Олег ЗОЛОТО

Пациенты надеются, что до середины мая далеко, и министерство здравоохранения, которому подчиняется онкоцентр, еще может передумать. Но в самом учреждении объясняют: чтобы соблюсти выданное сверху предписание, подготовку к переходу в режим инфекционного стационара нужно начинать уже сейчас.

- Это делается не за один день, - констатирует пресс-секретарь центра Ирина Столярова. - Нужно обустроить санитарные шлюзы, изолирующие боксы, провести переподготовку персонала. Мы подсчитали — для того, чтобы обеспечить прием больных с коронавирусом, нам придется освободить 350 коек из 405. То есть, без лечения останется больше 85 % наших пациентов. Причем пациентами с тяжелыми патологиями нужно все то же самое, что и инфекционным — аппараты ИВЛ, кислород, палаты интенсивной терапии и так далее. То есть мы выбором, но надеемся, эту проблему решат.

Если решить вопрос с перепрофилированием не удастся, объясняет Столярова, от центра останутся, фактически, только отделение лучевой терапии и поликлиника. Часть коек попытаются перенести туда, но сколько их будет, и какое количество пациентов на них сможет разместиться — пока непонятно.

По словам представителей комздрава, центр будут перепрофилировать только в том случае, если этого потребует эпидемиологическая обстановка.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Сейчас у нас работает специальная межведомственная комиссия, - рассказывает Столярова. - Мы пытаемся понять, сможет ли центр в принципе работать с «ковидными» больными, и если да, то как это сделать не в ущерб остальным.

Между тем в городском комитете по здравоохранению отмечают: пока что центр работает в штатном режиме, а официальное решение о его перепрофилировании еще не принято.

Еще один временный госпиталь для пациентов с коронавирусом прямо сейчас строится в одном из павильонов конгрессно-выставочного комплекса "Ленэкспо". Фото: предоставлено администрацией Санкт-Петербурга

- Такая возможность рассматривается на случай тяжелой эпидемиологической ситуации, - объяснили «Комсомолке» в ведомстве. - Если это все же потребуется, больных из Санкт-Петербурга будут перенаправлять в городской онкологический стационар.

А вот что будет с больными, которые вынужденно покинут центр, пока неясно. Скорее всего, их будут отправлять долечиваться по месту жительства. Но почти 70 % пациентов онкоцентра на сегодняшний день — люди из других городов и регионов, где, зачастую, нет такого уровня медицины и таких специалистов, как в Песочном.

- Мы сейчас ждем постановления правительства, - добавляют в самом центре. - И очень надеемся, что нашего НМИЦ там не будет.

Между тем сами пациенты уже создали петицию с просьбой не трогать онкоцентр в Песочном. Просьба адресована президенту России Владимиру Путину. На данный момент ее подписало уже больше 110 000 человек.