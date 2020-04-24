«Свеза» продолжает работу по производству тех продуктов, которые нужны клиентам

- Стоит отметить, что мы экспортно ориентированная компания, поэтому на нас влияют не только российские ограничительные меры, в связи с чем мы внимательно следим за ситуацией и в других странах мира, не только в России. Больше всего мы зависим от динамики спроса, и здесь у нас есть сценарии, которые предусматривают различные варианты. Для наших клиентов вне зависимости от ситуации ничего не должно поменяться, они продолжат получать продукцию, которая им нужна. Также мы понимаем, как работать с разными рынками. В условиях резких колебаний мы вынуждены быстро менять портфель, переносить продажи с одного рынка на другой. Мы продолжаем работу по производству именно тех продуктов, которые несут добавленную ценность для клиента, - говорит Анатолий Фришман.

Генеральный директор группы «Свеза» Анатолий Фришман. Фото предоставлено компанией «СВЕЗА».

По словам генерального директора «Свезы», в сегодняшней ситуации важно очень быстро, буквально мгновенно, и гибко реагировать на то, что происходит. А бизнес-планы на 2020 год, которые были составлены в конце прошлого года, стали совсем нереалистичными. Рынки разных стран ведут себя по-разному. Так, начинает снижаться спрос в России, при этом восстанавливается Азия.

- Мы подошли к этому году в неплохой финансовой форме: у компании нет долгов, мы финансово устойчивы и остаемся таковыми во всех стресс-сценариях. У нас мощная логистическая система, одна из самых развитых. Это позволило нам даже в условиях такого кризиса сохранить устойчивость логистических цепочек поставок и по некоторым направлениям нарастить их объемы. Мы не собираемся сокращать инвестиции в два раза, возможно, сдвинем срок реализации части проектов, но это лишь порядка 20% от всей инвестпрограммы. Все остальное мы продолжаем реализовывать. У компании есть несколько проектов, ориентированных на конкретные отрасли. В первую очередь это тяжелый коммерческий транспорт, морские суда, строительство, отдельное направление - декоративные покрытия. Мы улучшаем и клиентский сервис в этих отраслях. Например, в сегменте тяжелого транспорта очень существенно сократили сроки поставки для клиентов в Европе - с 35 дней до 14. А в ближайшем будущем вообще планируем сократить их до семи дней. Если посмотреть на предыдущие кризисы, которые проходили на моих глазах, в долгосрочной перспективе экономика все равно возобновит рост. Провалы будут, но и восстановление - тоже. Я уверен, что какие-то изменения в самой отрасли будут происходить. Сейчас важнее объединить усилия игроков для взаимодействия и выстраивания отношений с государством, согласования мер поддержки отрасли, - считает Анатолий Фришман.