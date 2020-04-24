2020-04-24T16:26:18+03:00
Общество

Досрочная аттестация школьников в Санкт-Петербурге из-за коронавируса: ученикам разрешили в мае уехать на дачи

Решение о том, откроются ли после праздников учебные заведения в Санкт-Петербурге, еще не принято, но из-за коронавируса школьники, по желанию родителей, смогут получить досрочную аттестацию
Ирина СЕБЕЛЕВА
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Школьникам Санкт-Петербурга разрешили в мае уехать на дачи и получить аттестацию досрочно.Школьникам Санкт-Петербурга разрешили в мае уехать на дачи и получить аттестацию досрочно.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Ровно неделя осталась у городских властей, чтобы принять решение о судьбе последнего месяца этого учебного года. Школьники Санкт-Петербурга до 30 апреля 2020 года на дистанционном обучении. А что дальше?

В комитете по образованию города пока что ответить на этот вопрос не могут - решение не принято. Но говорят, заставлять детей в мае ходить в школы не будут. Кроме того, по рекомендации комитета, ученикам всех классов кроме 9-х и 11-х предоставлена возможность досрочной аттестации.

- Это сделано в первую очередь для семей, которые не захотят пока отправлять детей в школу, даже если будет принято решение об их открытии, - рассказал "Комсомольской правде в Петербурге" главный специалист пресс-службы комитета по образованию Петербурга Даниил Борисов.

В ведомстве пояснили: также такое решение могут принять семьи, которые планируют уже в мае уехать на дачи, за город, туда, где будет слабый интернет, а, значит, возникнут проблемы с доступам к технологиям дистанционного образования.

- Детей, чьи родители примут такое решение, аттестуют на основании оценок, выставленных в трех четвертях, - уточнил Борисов.

В одной из школ Фрунзенского района "Комсомолке" добавили, что, в целях снижения нагрузки на обучающихся, по четырем предметам обучение в принципе рекомендовано закончить досрочно, 30 апреля. Это "музыка", "ИЗО", "Физкультура" и "Технология".

Для тех, кто решит продолжить занятия, учебный год закончится 22 мая. Кстати, в ряде школ родителям уже сообщили, что в мае занятия продолжатся дистанционно.

Напомним, школы Петербурга из-за ситуации с коронавирусом закрыты с 30 марта. После весенних каникул ученики приступили к дистанционному обучению. Речь о досрочном завершении учебного года в целом, в городе пока что не идет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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