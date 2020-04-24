«Резиновая подруга»: В соцсетях умилились игре нерпы Крошика с новой игрушкой

У самого знаменитого нерпы Санкт-Петербурга – Крошика – появилась новая игрушка. Огромный черный цилиндр, по форме и материалам похожий на боксерскую грушу. Однако Крошик, который не разбирается в спортивных снаряжениям, был очень рад подарку. Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы в пятницу, 24 апреля, показали, как он умилительно играет и обнимает обновку. Пользователи социальных сетей сравнили игрушку Крошика с «резиновой подругой».

Петербуржцы отметили "важный вид" взрослого Крошика / / Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

- Изредка отвлекаясь на крики нерпьих и тюленьих детей, доносящихся из-за забора, Крош Вячеславович продолжал добиваться милости своей новой подруги, которая безучастно лежала, сверкая кольчатыми боками и не проявляя никакой страсти, как и полагается женщине викторианской эпохи, - пофантазировала одна из пользовательниц соцсети.

Однако никто не устоял от умиления при виде, как нерпа нежно обнимает игрушку, показывая свою радость.

Петербуржцы отметили, что Крошик порядком поднабрал жирка за зиму и выглядит очень упитанно. Другие предложили сменить ему имя, ведь нерпенок уже вырос в «солидного мужчину».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1248" height="700" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/775302" frameborder="0"></iframe> Нерпа Крошик играет с новой гигантской игрушкой.

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