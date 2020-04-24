МТС и «Автодор» обеспечили стабильный интернет на трассе М-11 «Нева»

МТС и Госкомпания «Автодор» объявили о финишном этапе реализации проекта по строительству инфраструктуры для обеспечения трассе М-11 «Нева» по маршруту Москва – Санкт-Петербург сервисами голосовой связи и высокоскоростным доступом в мобильный интернет по технологии LTE.

Реализация совместного проекта МТС и «Автодора» продолжалась в течение года в Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областях. В Ленинградской области работы по строительству базовых станций вдоль автодороги М-11 начались в конце 2019 года. На первом этапе были проведены радиочастотные исследования, что позволило определить необходимое количество точек для строительства башен связи и их точную локацию. Затем дорожники провели подготовительные работы для организации площадок для установки антенно-мачтовых сооружений (АМС), которые необходимы для размещения оборудования операторов, и подвели к этим площадкам линии электроэнергии.

Параллельно со строительством башен связи идут работы по размещению на антенно-мачтовых сооружениях оборудования операторов связи. На сегодняшний день МТС полностью закончила размещение оборудования для голосовой связи и интернета в стандарте LTE в Ленинградской области. На этот участок трассы приходится около 20% оборудования, установленного на протяжении всей магистрали. В данный момент на участке М11 в Ленинградской области уже доступны стабильная голосовая связь и мобильный интернет со скоростью передачи данных до 75 Мбит/сек.

- Бесперебойная связь на объектах транспортной инфраструктуры, особенно на федеральных трассах с интенсивным движением, крайне важна для обеспечения безопасности и комфорта автомобилистов. Поэтому задачу по строительству инфраструктуры мы решали в сжатые сроки – работы на участке магистрали в Ленинградской области заняли около шести месяцев. Теперь наличие уверенного голосового сигнала позволит пользователям магистрали в случае необходимости связаться с экстренными службами или родственниками, а скоростной мобильный интернет – использовать во время поездки популярные цифровые сервисы, например, онлайн-карты или мобильные банки, – отмечает директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.