2020-04-24T20:22:05+03:00
Общество

Для подготовки к экзаменам для учеников 9-х и 11-х классов в Санкт-Петербурге проведут онлайн-консультации

Виртуальные лекции школьникам будут читать лучшие педагоги
Алина ЧЕМЕРИС
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Записи консультаций также будут доступны для просмотраЗаписи консультаций также будут доступны для просмотраФото: Олег ЗОЛОТО
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Несмотря на то, что с графиком сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году пока ничего непонятно, подготовка петербургских выпускников к экзаменам начнется уже в ближайший понедельник, 27 апреля. Онлайн-консультации для школьников запускает Комитет по образованию совместно и центр оценки качества образования и информационных технологий. Читать лекции ученикам 9-х и 11-х классов будут лучшие преподаватели вузов и школ.

- Эфиры будут выходить ежедневно. Школьники, которые готовятся к ОГЭ и ЕГЭ, смогут получить полезные практические советы, рекомендации и ответы на вопросы в режиме онлайн. Всего планируется провести более 150 консультаций по подготовке к ЕГЭ и 23 консультации по ОГЭ, - отмечает председатель Комитета по образованию Жанна Воробьева.

Для девятиклассников, которые по решению Рособрнадзора в этом году будут сдавать экзамены только по основным предметам, состоятся консультации лишь по русскому языку и математике. А вот 11-классникам придется готовиться по полной программе. Для них экзамен по предметам по выбору не отменен, и консультации состоятся также по истории, географии, обществознанию, иностранным языкам, физике, химии, биологии, литературе и многим другим дисциплинам.

Первое онлайн-занятие пройдет 27 апреля в 14.00. Кандидат педагогических наук Татьяна Андреевская проведет консультацию на тему «Алгоритм выполнения заданий ЕГЭ по истории». А уже в 16.00 школьники смогут узнать об особенностях экзамена и заданий по профильной математике от учителя высшей категории Георгия Вольфсона.

Как отмечается на сайте Комитета по образованию, консультации будут проходить до 5 июня каждый день, кроме выходных. Посмотреть трансляцию можно здесь. Видео-уроки будут записываться и станут доступны в любое время. С расписанием занятий можно ознакомиться по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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