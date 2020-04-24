2020-04-24T19:45:20+03:00
Общество

На западе - солнце, на востоке - дождь: Пятница в Петербурге удивила горожан погодой

Судя по снимкам жителей города, сегодня в каждом районе выпали «свои» осадки
Алина ЧЕМЕРИС
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Солнце и тучи в Петербурге весь день соревновалисьСолнце и тучи в Петербурге весь день соревновалисьФото: Предоставлено "Комсомолке"
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Капризная петербургская погода, видимо, не смогла определиться и под вечер пятницы обрушила на Северную столицу сразу всё своё разнообразие. Пока на одном конце города шел дождь, на другом светило яркое солнце.

В Приморском районе царила ясная, солнечная погода Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Приморском районе царила ясная, солнечная погодаФото: Предоставлено "Комсомолке"

Особенно досталось жителям Калининского района: их стихия не пожалела, и людям пришлось прятаться от града.

Даже град сегодня выпал. "Повезло" Калининскому району Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Даже град сегодня выпал. "Повезло" Калининскому районуФото: Предоставлено "Комсомолке"

И пока они пережидали неблагоприятную погоду в своих квартирах, в Приморском районе близ станции метро Беговая жители любовались ясным небом, которое так и подбивало нарушить режим самоизоляции.

... а в Кудрово опять идут дожди Фото: Предоставлено "Комсомолке"

... а в Кудрово опять идут дождиФото: Предоставлено "Комсомолке"

Противоположная обстановка сложилась к этому времени в Кудрово: на улице стоял туман и лил дождь. Людей, которые было вышли прогуляться, как ветром сдуло – все терпеливо отсиживались по домам.

Над Купчино сгущались тучи Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Над Купчино сгущались тучиФото: Предоставлено "Комсомолке"

Меж тем к жителям Купчино тучка только подбиралась, позволяя петербуржцам сделать красивые снимки фактурного неба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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