Петербургский магазин пытается выжить, продавая книги с дезинфицированной лопаты

Магазинчик книг из Петербурга оригинально решает проблему угрозы исчезновения во время коронавируса путем продажи товара через, минуточку, окно с помощью лопаты. Владелец лавки «Фаренгейт 451» Платон Романов называет этот метод безопасной бесконтактной передачей. Задумка пришла, естественно, не от хорошей жизни.

- Конечно, продажи наши катастрофически упали. Мы не работаем на полную, магазин должен быть закрыт ведь. Поэтому придумали вот такую идею с лопатой. У нас магазинчик во дворе, и в хозяйстве есть наш ручной инструмент для уборки снега. Но зима в Петербурге была аномально теплая, и лопата не пригодилась, зато сейчас не стоит без дела. Мы ее отмыли, дезинфицировали и выдаем через нее сейчас книжки, - рассказывает Платон Романов «Комсомолке».

Пользователи соцсетей уже успели оценить ноу-хау и активно рассказывают о необычном магазинчике на своих страничках. Однако, по словам владельца книжной лавки, желающих что-нибудь прикупить все равно маловато.

- Сегодня вот пару продаж всего было. Очень тяжело, но крутимся! Людям нравится. У нас магазин такого плана, что в него надо приходить и копаться в полках. А сейчас так делать нельзя, - отмечает владелец магазина.

Добавим, что ни полицейские, ни сотрудники Роспотребнадзора пока не навещали книжную лавку с проверкой, но находчивый Платон Романов говорит, что с удовольствием выдаст им что-нибудь с лопаты, если они сделают заказ.

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