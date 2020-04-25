Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 25 апреля 2020 года: еще трое умерших и появление перспективных вакцин

«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе на субботнее утро 25 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге. Опасная инфекция пока не отступает, и количество заболевших в городе вновь выросло.

- За минувшие сутки в Санкт-Петербурге коронавирус подтвердился еще у 253 пациентов. На данный момент количество зараженных инфекцией достигло 2711 человек. За все время пандемии в городе выздоровели 411 человек. Смертей от опасной инфекции зафиксировано 20. В Ленобласти коронавирусом заболели 615 человек. Из этого числа выздоровели 56 пациентов. Смертей по-прежнему нет, - сообщает всероссийский оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Вновь в Санкт-Петербурге не обошлось без смертей от опасной инфекции. На этот раз все умершие оказались пожилого возраста и имели хронические заболевания. 72-летняя женщина, а также 73-летний и 81-летний мужчины скончались от легочно-сердечной недостаточности из-за пневмонии. Но основным заболеванием врачи признали коронавирус.

Важно отметить, что сразу три петербургские вакцины от COVID-19 попали в список самых перспективных от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Разработки препаратов мирового масштаба сейчас ведутся в Красном Селе в НИИ вакцин и сывороток, а также в компании BIOCAD. Испытания вакцин на животных показали хорошие результаты. Отметим и то, что городские специалисты установили, что мальчики заражаются коронавирусом чаще девочек, а самым опасным детским возрастом считается 7 лет.

Тем временем в Роспотребнадзоре с тревогой ждут скорых майских праздников, поскольку в городе вновь зафиксировали очередную вспышку коронавируса. Однако эксперты отметили, что до пика заболеваемости еще далеко. Сейчас в Роспотребнадзоре беспокоятся, что все массово ринуться гулять. Особенно это актуально в связи с тем, что горожанам всех возрастов официально разрешили поездки на дачу.