2020-04-25T13:45:25+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 25 апреля 2020 года составило почти 3 тысячи человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 25 апреля 2020 года
Евгения МОСКВИНА
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"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 25 апреля 2020 года."Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 25 апреля 2020 года.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Обновились данные о коронавирусе по России на утро 25 апреля. Общая статистика по стране такая: за сутки появились еще 5966 зараженных и 682 выздоровевших. В Санкт-Петербурге за последние сутки зафиксировали еще 215 подтвержденных случаев, сообщает всероссийский оперштаб по борьбе с коронавирусом. Таким образом, число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 25 апреля 2020 года составило 2926 человек.

Также в Ленинградской области за сутки число заболевших новой инфекцией увеличилось на 43. Общее количество случаев заражения инфекцией COVID-19 в регионе достигло 658.

- Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 681 летальный исход, выздоровели 6250 человек, - отметили в оперштабе.

Данных о количестве выздоровевших и количестве смертей за последние сутки в Петербурге пока нет. Однако накануне вечером стало известно, что в больнице имени Боткина скончался врач, у которого диагностировали коронавирус. Это первая смерть медика от коронавируса в Петербурге. Анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий больше 20 лет работал в Елизаветинской больнице. В непростой период он сам лечил пациентов с COVID-19 и заразился ей при исполнении служебного долга.

За время пандемии в Петербурге всего умерло 23 человека, а выздоровело 460 человек. Напомним, что накануне в Петербурге вновь зафиксировали очередную вспышку коронавируса. А в городе с тревогой ждут скорых майских праздников - в Роспотребнадзоре беспокоятся, что петербуржцы массово ринуться гулять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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