Не пропустите: Радио «Комсомольская правда» запускает проект «Настоящая музыка. Петербург»

В Петербурге долгожданная весна, но планы на субботу у всех одинаковые – сидеть дома. Соблюдать самоизоляцию очень важно, но это не повод отказываться от концертов, встреч и теплых вечеров. Конечно, в режиме онлайн! Поэтому радио «Комсомольская Правда», 92.0 FM запускается проект «Настоящая музыка. Петербург» – квартирники с доставкой на дом.

Мы подготовили целую серию невероятно душевных концертов. И первый пройдет уже сегодня, 25 апреля, в 19:00! В эфире у нас будет петербургская группа «Препинаки». Музыканты соберутся в легендарном клубе «Грибоедов» и приглашают вас присоединиться к прекрасному вечеру. А это песни, разговоры и, конечно, недавний хит на злобу дня под названием «Хей, виракоронус!».

Группа «Препинаки» сыграет 25 апреля на 92.0 FM.

Трансляция концерта пройдет не только на радио «Комсомольская Правда в Петербурге», 92.0 FM, но и на сайте kp.ru, а также в наших официальных соцсетях. Так что квартирник можно будет не только услышать, но и увидеть!

Следите за анонсами, потому что это только первый из серии наших квартирников. Пока вы строите планы на время самоизоляции, мы уже готовим новые встречи с музыкантами!

КОНКРЕТНО

Проект «Настоящая музыка. Петербург» - квартирники с доставкой на дом.

Суббота, 25 апреля в 19:03 в эфире радио «Комсомольская Правда», 92.0 FM.