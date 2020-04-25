«Последние пять лет вообще не болел»: 43-летний петербуржец рассказал, как попал в больницу с коронавирусом

«НИ ОТДЫШКИ, НИ КАШЛЯ, НИ ПРОБЛЕМ С ДЫХАНИЕМ»

43-летний Андрей из Санкт-Петербурга последние несколько лет живет и работает на Кипре, но когда в России началась пандемия, он бросил все и полетел домой к жене и детям. Это было 20 марта 2020 года. Ровно через неделю мужчина почувствовал себя плохо. Резко поднялась высокая температура и держалась несколько дней.

- До приезда в Россию я был на самоизоляции больше двух недель. После – отсидел, не выходя из дома еще две. Чувствовал себя хорошо, - вспоминает мужчина. - 9 апреля поднялась температура до 39 градусов, вызвали врача на дом, всей семьей сделали тесты. Пока ждали результатов, температура не спадала. Потом начались сильные головные боли. Пил все подряд, включая ударные дозы кетанова. Ничего не помогало. Через 4 дня пришли анализы: только у меня оказался положительный.

Когда началась пандемия, Андрей поехал в Санкт-Петербург к жене и детям.

Мужчину госпитализировали в городскую многопрофильную больницу № 2. Там сделали КТ - и к короновирусу добавилась еще двусторонняя пневмония.

- В больнице не был с 5 летнего возраста. Не знаю, где поликлиники находятся. Не болел 4 года так точно. А тут…коронавирус, двусторонняя пневмония, - вздыхает Андрей. – К тому же, ни отдышки, ни кашля, ни проблем с дыханием. Никогда бы не подумал, что это протекает настолько бессимптомно.

Лечение ему назначили, как и при обычном ОРВИ: антибиотик «Амоксиклав» трижды в день внутривенно, противовирусное «Арбидол» и отхаркивающее лекарство.

«ПОКА В БОЛЬНИЦЕ, В КВАРТИРЕ ПРОХОДНОЙ ДВОР»

Андрей лежит в палате с двумя такими же «коронованными». Одного, лет 45, забрали в больницу с двумя положительными тестами. Но у него никаких симптомов. У второго, 60-летнего, до больницы была и температура, и кашель. Жена заразила.

Где же Андрей подцепил «корону», он не знает.

- Жена ездила на работу, видимо, с улицы и принесла. Ну а что, сначала на метро, потом на электричке за город. Этого вполне достаточно. Хотя она сама заболела, но на два дня раньше меня. Хорошо, что у нее ничего не подтвердилось, - отмечает петербуржец.

Андрея лечат и противовирусными, и антибиотиками.

По его словам, пока он неделю находился в больнице, за это время у жены и дочерей взяли анализы на COVID-19 уже три раза. А результатов до сих пор нет.

- Устроили в квартире проходной двор. Еще и правоохранители достают с проверками: просят отправлять в Вотсапе фотографии дочек, две из которых несовершеннолетние. Так проверяют режим самоизоляции, - поясняет собеседник. - Младшие, кстати, тоже простудились.

На вопрос, когда его выпишут, говорит, что не знает. Неделю, как полагается, еще точно придется лежать в «здравнице».

- Тем более до сих пор нет результатов теста, который у меня брали при поступлении, - вздыхает айтишник. - Обещают, что будут в понедельник, но это не точно…