Доставили в отделение, веду эфир: Максима Леонидова задержали за прогулку с собакой

В Петербурге музыканта Максима Леонидова задержала полиция за прогулку в Шуваловском парке. Основатель группы «Секрет» сам рассказал о случившемся в своем аккаунте в Instagram, запустив прямой эфир. Как отметил Леонидов, вместе с женой он выгуливал собаку. Однако правоохранители заинтересовались парой и посчитали, что те нарушают режим самоизоляции. Так что из парка музыкант, его жена и их собака на автомобиле полиции отправились в ближайшее отделение.

– Мы гуляли в парке с собакой. К нам подъехала машина с работниками полиции – в резиновых перчатках и масках. Нам сказали, что это незаконно, что мы гуляем в парке и доставили в отделение, – отметил музыкант.

На супружескую пару составили протокол и, судя по всему, выписали штраф. Отреагировал на задержание Максима Леонидова, «который посмел отойти на 100 метров от дома» и руководитель фракции «Яблоко» в ЗакСобрании Петербурга Борис Вишневский на своей странице в Facebook – он выступил в защиту певца.

Тем не менее сейчас в городе действует режим самоизоляции. Поэтому петербуржцам нельзя гулять в парках, на детских и спортивных площадках, посещать храмы, бассейны и фитнес-клубы. Кроме того, запрещена работа всех общепитов, музеев, библиотек и так далее. А вот тем горожанам, кому больше 65 лет, необходимо соблюдать самоизоляцию и не покидать свой дом. Кроме того, теперь в Петербурге полиции разрешили штрафовать горожан за нарушение карантина. Раньше составлять некоторые протоколы можно было лишь в присутствии чиновников Смольного. За нарушение самоизоляции грозит штраф в 4 тысячи, за повторное - 5 тысяч рублей.